Svet

TRAMP O GRENLANDU: "Saznaćete, na kraju će sve ispasti veoma dobro"

V.N.

20. 01. 2026. u 22:22

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas će svet "saznati" koliko je daleko spreman da ide u vezi sa Grenlandom i da će na kraju "sve ispasti veoma dobro" i dodao da bi mogao da pribegne i durgim merama kako bi ostvario konrolu nad tim ostrvom, iako carine ostaju njegov primarni alat.

ТРАМП О ГРЕНЛАНДУ: Сазнаћете, на крају ће све испасти веома добро

Foto: Profimedia

 - Moraćemo da koristimo nešto drugo. Pogledaćemo reč 'licenca', razmotrićemo i druge opcije", rekao je Tramp na brifingu povodom prve godišnjice od početka svog drugog mandata u Beloj kući, dodajući da je "ono što sada radimo najbolje, najjače, najbrže i najmanje komplikovano - prenosi CNN.

Američki predsednik je naveo da su u toku brojni sastanci o Grenlandu i izrazio uverenje da će pregovori dobro proći.

 - Imamo zakazane brojne sastanke o Grenlandu i mislim da će sve ispasti prilično dobro - rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz.

On je izbegao direktan odgovor na pitanje koliko je daleko spreman da ide da bi pribavio ostrvu u okviru Kraljevine Danske rekavši samo- "videćete", bez odbacivanja mogućnosti korišćenja različitih instrumenata, uključujući i potencijalnu vojnu silu za zauzimanje ostrva, ističe CBS News.

Tramp je, navodi CNN, izjavio i da će, kada bude razgovarao sa stanovnicima Grenlanda, oni biti "oduševljeni" zbog američkog plana da preuzmu ostrvo.

 - Još nisam razgovarao sa njima, ali kada budem, siguran sam da će biti oduševljeni - naglasio je Tramp.

Na pitanje novinara da li bi raspad NATO bio cena koju je spreman da plati za Grenland, Tramp je, prenosi Skaj Njuz, odgovorio da će se pronaći rešenje kojim bi Alijansa bila zadovoljna.

 - Mislim da ćemo naći rešenje gde će NATO biti zadovoljan, a i mi ćemo biti zadovoljni. Ali, Grenland nam je potreban zbog bezbednosti, i nacionalne i svetske - istakao je Tramp.

Istovremeno, američki predsednik je, javlja Al Džazira, istakao da ima dobre odnose sa liderima Francuske i Velike Britanije Emanuelom Makronom i Kirom Starmerom uprkos tenzijama izazvanim njegovim pretnjama.

 - Mislim da se vrlo dobro slažem sa njima. Uvek se ophode lepo prema meni. Kada me nema, ponekad budu stroži, ali kada sam prisutan, ophode se veoma lepo. Obojicu volim - rekao je Tramp.

BONUS VIDEO

