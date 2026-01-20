IZLIV TRAMPOVOG BESA PREKINULA - ŠTIPALJKA: Potkačio NATO, UN i sve koji mu protivreče, a onda se uštinuo (VIDEO)

KONFERENCIJA za medije američkog predsednika Donalda Trampa na kojoj je predstavio svoje uspehe u prvih godinu dana drugog mandata počela je sa sat vremena zakašnjenja.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Tramp nije gubio vreme i odmah je krenuo da lista uspehe svoje administracije.

-Ovo su uspesi, rekao je i pokazao pozamašan štos papira pritisnut kancelarijskom štipaljkom na koju se uštinuo kada ju je otvarao. "Ovo je bio neverovatan period. Mogao bih ovde da pričam nedelju dana i ne bih završio".

Potom je dodao da sutra odlazi na ekonomski samit u Davosu u "lepoj Švajcarskoj" gde je "siguran da ga sa radošću čekaju".

‘DID YOU HEAR THAT?’: President Trump jokes that a binder clip nearly caught his finger, adding that he “wouldn’t have shown the pain.” pic.twitter.com/gbSL73i8v4 — FOX Business (@FoxBusiness) January 20, 2026

Tramp je svojim saveznicima (koji su mahom u Davosu) zapretio novim carinama ako nastave da se protive njegovom planu preuzimanja Grenlanda.

Istovremeno je optužio Ujedinjene nacije da mu ne pomažu u rešavanju svetskih sukoba. Kao i da niko nije uradio više za NATO od njega.

-Uradio sam više za NATO od bilo koga, živog ili mrtvog, rekao je novinarima.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

VENECUELA

Predsednik je takođe rekao je da bi voleo da vidi liderku venecuelanske opozicije Mariju Korinu Mačado "uključenu" u vođstvo zemlje na neki način.

-Neverovatno fina žena je takođe učinila neverovatnu stvar, kao što znate, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući. "Možemo je na neki način uključiti", dodao je.

Mačado je prošle nedelje ručala sa Trampom u Beloj kući, gde mu je uručila svoju Nobelovu nagradu za mir.

Tramp je naglasio da mu se sada Venecuela dopada. "Lepo sarađuju sa nama", dodao je.

Takođe je najavio da će uskoro početi da se bori sa narkoticima "na terenu", ne dajući druge detalje. "Izgubili smo 300.000 ljudi prošle godine" zbog fentanila, rekao je.

Osvrnuvši se na jednomesečno predsedavanje Mogadiša Savetom bezbednosti UN, Tramp je ocenio da Somalija "nije država".

-Nemaju ništa što bi ličilo na državu. A da jesu zemlja, smatrali bi se jednim od najgorih na svetu. Dolaze ovde i bogate se a nemaju posao, rekao je.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

BORBA PROTIV ILEGALNIH MIGRANATA

Medijima je takođe pokazao fotografije ljudi za koje kaže da su ilegalni migranti koji su uhvaćeni u Minesoti u akcijama federalnih vlasti.

Onda se pohvalio da u proteklih osam meseci "niko nije ušao u SAD ilegalno".

-Prvi put za 50 godina, svedoci smo obrnute migracije, rekao je.

Ipak, rekao je da je saradnicima u administraciji poručio da "malo popuste" u okviru pojačanih mera protiv ilegalne migracije, ističući da ima razumevanja za imigrante koji rade i doprinose američkoj privredi i naglasio da aktuelne proteste protiv agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE) predvode "plaćeni agitatori".

BOLjI SAM EKONOMISTA OD BAFETA

Osvrnuvši se na ekonomsku situaciju, predsednik SAD je rekao da je bolji u vođenju ekonomije zemlje od legendarnog investitora Vorena Bafeta.

-Mislim da je naš profit veći nego profit Vorena Bafeta trenutno, rekao je i dodao da najduže zatvaranje vlade u istoriji nije uticačo na ekonomski rast SAD koji će, kako tvrdi, u četvrtom kvartalu premašiti cilj od pet posto BDP-a.

Bafet, poznat kao "prorok iz Omahe", povukao se krajem decembra sa mesta generalnog direktora investicionog konglomerata "Berkšir Hatavej", koji je vodio 60 godina. Njegova procenjena neto vrednost zaključno sa 30. decembrom 2025. godine iznosila je 149 milijardi dolara.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

CARINE DONOSE BEZBEDNOST I PRIHODE

Pohvalivši se uspehom svojih carina - kojima je šokirao svet i umalo izazvao trgovinske ratove - Tramp je pojasnio da su SAD uspele da smanje svoj trgovinski deficit za 77 posto u prvoj godini nove administracije.

Carine donose bezbednost i prihode, rekao je on i naveo da sa nestrpljenjem čeka odluku Vrhovnog suda SAD o zakonitosti mera uvedenih prošle godine.

-Ne znam šta će Vrhovni sud da uradi. Meni je to potpuno jasno, ne može biti jasnije. Dozvoljeno je uvesti licencu, a carina je verovatno manje stroga mera nego što bi licenca mogla da bude, rekao je Tramp.

On je naveo da su SAD zahvaljujući carinama prikupile stotine milijardi dolara, upozorivši da bi u slučaju nepovoljne sudske odluke moglo doći do obaveze vraćanja tog novca.

-Ako izgubimo taj slučaj, moguće je da ćemo morati da učinimo sve što možemo da to vratimo. Ne znam kako bi to moglo lako da se uradi, a da se ne nanese šteta velikom broju ljudi, rekao je Tramp.

(rt.rs)

