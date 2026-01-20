FICO PISAO URSULI FON DER LAJEN: Sloački premijer upozorava na "alarmantno" stanje

SLOVAČKI premijer Robert Fico obratio se predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen sa zahtevom da Brisel suspenduje "zelenu agendu" koja uništava strateške grane industrije.

FOTO: EPA

- Era grubog kršenja međunarodnog prava i kolapsa svetskog poretka u kojoj se nalazimo je težak ispit snage i sposobnosti Evropske unije. Nažalost, na tom ispitu ne prolazimo dobro, a ključni globalni akteri ne smatraju, subjektivno ili objektivno, da naše stavove treba da shvate ozbiljno - napisao je Robert Fico.

Jedan od razloga za to, navodi dalje slovački premijer, je "alarmantno" stanje konkurentnosti evropske industrije. Kao primer navodi slučaj kompanije "Slovalko", koja je morala da prestane sa proizvodnjom aluminijuma 2023, zbog "apsurdno visokih cena električne energije". Time je ugašeno 450 radnih mesta i još 1,000 povezanih poslova.

Ovim je EU izgubila 10 odsto svog celokupnog kapaciteta za proizvodnju aluminijuma, pa danas mora da ga uvozi, napominje Fico, i to od proizvođača koji daleko više više "zagađuju" nego "Slovalko" svojevremeno.

Budućnost EU zavisi od toga da li će Brisel nastaviti da "dogmatski insistira na nedovoljno razmotrenim ambicioznim klimatskim ciljevima" i tako uništi sopstvenu stratešku industriju, upozorio je Fico.

Pošto Evropska komisija, uprkos obećanjima, nije ponudila plan za smanjenje cena električne energije, Fico je predložio da se uvede moratorijum od 4-5 godina na primenu klimatskih ograničenja.

- Situacija u strateškim sektorima industrije u državama-članicama je kritičnija nego što se to u Briselu čini - napisao je Fico.

Slovački premijer je podsetio Ursulu Fon der Lajen da rusko-ukrajinski sukob "dominira agendom Evropske komisije i Evropskog saveta", a da je EU dosad potrošila preko 380 milijardi evra na podršku Kijevu.

- Prirodno je da građani država članica EU očekuju da budućnost EU, koja je ranjiva bez snažne privrede, zaslužuje jednaku pažnju i resurse - zaključio je Fico.

