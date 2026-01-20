Svet

KANADA SE SPREMA ZA RAT SA TRAMPOM? Vojska simulirala napad SAD, koristili su ovu taktiku

V.N.

20. 01. 2026. u 20:59 >> 21:27

KANADSKE oružane snage nedavno su izradile detaljan scenario hipotetičkog vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Tanjug/AP

Kanada je razradila odgovor zasnovan na taktikama primenjivanim protiv Rusije i kasnije protiv međunarodnih snaga u Avganistanu, potvrdila su danas dva neimenovana visoka zvaničnika kanadske vlade.

Veruje se da je ovo prvi put da su Kanadske oružane snage simulirale model američkog napada na Kanadu jednu od osnivača Severnoatlantskog saveza (NATO) i partnera SAD u strategiji sistema vazdušne odbrane, prenosi portal Globe and Mail.

Kanadski zvaničnici, kao i brojni eksperti, smatraju da je malo verovatno da bi Trampova administracija naredila invaziju na Kanadu.

Međutim, predsednik SAD Donald Tramp je izazivao NATO saveznike ponovljenim izjavama o američkom preuzimanju Grenlanda i pretnjama da će uvesti carine evropskim zemljama koje se protive američkom preuzimanju tog arktičkog ostrva.

Kako navodi portal Globe and Mail pozivajući se na neimenovane izvore Tramp se u poslednjih nekoliko nedelja žalio svojim saradnicima na Kanadu tvrdeći da je zvanična Otava popustljiva prema onima koji se protive planu da SAD preuzmu Grenland.

Stiv Benon, bivši glavni strateg Trampa koji je i dalje blizak predsedniku SAD, rekao je da se Kanada "brzo menja i postaje neprijateljska prema SAD".

Neimenovani kanadski zvaničnik je izjavio da odnosi sa američkom vojskom ostaju pozitivni i da dve zemlje rade zajedno na učešću Kanade u razvijanju novog sistema PVO Zlatna kupola za odbranu od ruskih ili kineskih raketa.

(Informer)

