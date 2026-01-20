Svet

FRANCUSKA INDUSTRIJA ULAZI U RATNU PROIZVODNJU: Reno prebacuje fabrike na serijsku izradu jurišnih dronova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 19:04

FRANCUSKI industrijski gigant Reno najavio je stratešku promenu koja prevazilazi klasične okvire automobilske proizvodnje.

Kompanija je saopštila da će njene ključne fabrike u Le Manu i Kleonu započeti serijsku proizvodnju jurišnih dronova dugog dometa, čime se deo civilnih kapaciteta direktno preusmerava u sektor odbrane.

Fabrike u Le Manu i Kleonu decenijama su bile okosnica Renoove proizvodnje, specijalizovane za izradu šasija i motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Prema zvaničnim planovima, te proizvodne linije biće prilagođene tako da mogu da isporuče do 600 borbenih dronova mesečno. Takav obim proizvodnje pozicionira Reno među najveće proizvođače bespilotnih borbenih sistema u Evropi, i to bez formiranja nove odbrambene kompanije.

Kako bi se projekat realizovao, deo zaposlenih u ovim fabrikama biće dobrovoljno premešten na nova radna mesta u okviru linija za montažu dronova. Ti radnici proći će prekvalifikaciju, prelazeći sa proizvodnje civilnih automobilskih komponenti na sklapanje visokopreciznih vojnih sistema. Ovaj proces pokazuje da se konverzija ne zasniva samo na infrastrukturi, već i na prilagođavanju radne snage novim tehnološkim zahtevima. Ovakav put francuska privrede najavili smo još pre pola godine.

Odluka dolazi u trenutku kada se međunarodno bezbednosno okruženje rapidno pogoršava, a Francuska nastoji da ojača sopstveni tehnološki i industrijski suverenitet u oblasti odbrane. Analitičari ukazuju da korišćenje već postojeće logistike, automatizovanih proizvodnih linija i industrijskog znanja omogućava Parizu da brzo poveća proizvodnju bespilotnih letelica, bez višegodišnjih ulaganja u izgradnju novih vojnih fabrika.

Ovakav pristup predstavlja jasan primer konverzije civilne industrije u vojne kapacitete, što je trend koji se sve češće pojavljuje u vodećim evropskim državama. Prema ocenama stručnjaka, proizvodni potencijal Le Mana i Kleona dovoljan je da se u kratkom roku uspostavi stabilna i masovna proizvodnja jurišnih dronova, što može imati direktan uticaj na vojnu ravnotežu u Evropi.

Sa druge strane, u Moskvi se ovi potezi tumače kao potvrda daljeg procesa militarizacije evropske industrije i prelaska pojedinih zemalja EU na elemente ratne ekonomije. Ruski izvori naglašavaju da uključivanje velikih civilnih korporacija u proizvodnju naoružanja predstavlja kvalitativnu promenu, jer briše granicu između civilnog i vojnog sektora.

Bez obzira na različita tumačenja, odluka Rena jasno pokazuje da se francuska industrijska strategija menja u skladu sa novim geopolitičkim realnostima. Uspostavljanje serijske proizvodnje jurišnih dronova u automobilskim fabrikama svedoči o nameri Francuske da zadrži i ojača poziciju jedne od vodećih vojnih sila u Evropi, oslanjajući se na sopstvene industrijske kapacitete u uslovima rastuće globalne konfrontacije.

