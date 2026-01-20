Svet

U VIŠE IRANSKIH PROVINCIJA UHAPŠENO VIŠE OD 470 TERORISTA: Zaplenjeni panciri, "Kalašnjikovi", puške Vinčester i razno hladno oružje

P. Đurđević

20. 01. 2026. u 17:38

IRANSKE sigurnosne i obavještajne snage (IRGC) uhvatile su više od 470 osoba u tri provincije, identifikovanih kao ključne figure iza nedavnog talasa nasilnih protesta.

У ВИШЕ ИРАНСКИХ ПРОВИНЦИЈА УХАПШЕНО ВИШЕ ОД 470 ТЕРОРИСТА: Заплењени панцири, Калашњикови, пушке Винчестер и разно хладно оружје

Foto: Profimedia

Pokrajinska kancelarija Ministarstva obaveštajnih poslova u Horasanu Razaviju objavila je da je uhapšeno 192 naoružanih terorista, identifikovanih da su glavni pokretači nedavnih nereda u regionu, prenosi iranska mreža Press tv.

Kako se navodi uhapšene osobe su učestvovale u ubistvu nekoliko pripadnika bezbednosnih snaga i civila, paljenju džamija, javnih objekata i autobusa, kao i u napadima na vojne i policijske centre.

Prilikom hapšenja zaplenjeni su panciri, puške Kalašnjikov, lovačko oružje, puške Vinčester i razno hladno oružje poput bodeža, mačeva, boksera, taktičkih noževa, samostrela i lanaca.

Navodi se i da dokazi ukazuju na to da su neki od pojedinaca bili povezani s neprijateljskim pokretima i terorističkim organizacijama i sa vezama u inostranstvu.

Istovremeno, u zapadnoj provinciji Lorestan, IRGC je objavio hapšenje 134 osobe koje se smatraju vođama i stranih agenata američko-izraelske terorističke mreže.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Te osobe, navode, formirale su terorističke ćelije tokom nedavnih nemira, koje su obavljale dela slična onima koja je obavljala tzv. "Islamska država" - ranjavali su pripadnike bezbednosnih snaga vatrenim i hladnim oružjem, palili i uništavali javnu i privatnu imovinu, uključujući džamije, trgovine, banke, privatna i javna vozila.

U severozapadnoj provinciji Zanjan, navele su obaveštajne službe, uhapšeno je 150 osoba identifikovanih kao glavne vođe i agenti nedavnih nereda.

Navodi se i da su hapšenja izvršena u kontekstu nedavne "američko-izraelske pobune", tokom koje je određeni broj pripadnika bezbednosnih snaga i civila ubijen od strane "terorističkih elemenata", koji su koristili vatreno oružje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...