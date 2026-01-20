U VIŠE IRANSKIH PROVINCIJA UHAPŠENO VIŠE OD 470 TERORISTA: Zaplenjeni panciri, "Kalašnjikovi", puške Vinčester i razno hladno oružje
IRANSKE sigurnosne i obavještajne snage (IRGC) uhvatile su više od 470 osoba u tri provincije, identifikovanih kao ključne figure iza nedavnog talasa nasilnih protesta.
Pokrajinska kancelarija Ministarstva obaveštajnih poslova u Horasanu Razaviju objavila je da je uhapšeno 192 naoružanih terorista, identifikovanih da su glavni pokretači nedavnih nereda u regionu, prenosi iranska mreža Press tv.
Kako se navodi uhapšene osobe su učestvovale u ubistvu nekoliko pripadnika bezbednosnih snaga i civila, paljenju džamija, javnih objekata i autobusa, kao i u napadima na vojne i policijske centre.
Prilikom hapšenja zaplenjeni su panciri, puške Kalašnjikov, lovačko oružje, puške Vinčester i razno hladno oružje poput bodeža, mačeva, boksera, taktičkih noževa, samostrela i lanaca.
Navodi se i da dokazi ukazuju na to da su neki od pojedinaca bili povezani s neprijateljskim pokretima i terorističkim organizacijama i sa vezama u inostranstvu.
Istovremeno, u zapadnoj provinciji Lorestan, IRGC je objavio hapšenje 134 osobe koje se smatraju vođama i stranih agenata američko-izraelske terorističke mreže.
Te osobe, navode, formirale su terorističke ćelije tokom nedavnih nemira, koje su obavljale dela slična onima koja je obavljala tzv. "Islamska država" - ranjavali su pripadnike bezbednosnih snaga vatrenim i hladnim oružjem, palili i uništavali javnu i privatnu imovinu, uključujući džamije, trgovine, banke, privatna i javna vozila.
U severozapadnoj provinciji Zanjan, navele su obaveštajne službe, uhapšeno je 150 osoba identifikovanih kao glavne vođe i agenti nedavnih nereda.
Navodi se i da su hapšenja izvršena u kontekstu nedavne "američko-izraelske pobune", tokom koje je određeni broj pripadnika bezbednosnih snaga i civila ubijen od strane "terorističkih elemenata", koji su koristili vatreno oružje.
(Tanjug)
