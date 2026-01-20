ZALEĐEN TRGOVINSKI SPORAZUM S AMERIKOM! Poslanici Evropskog parlamenta reagovali na Trampove pretnje

EVROPSKI parlament odlučio je da suspenduje proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između EU i SAD, posle najnovijih pretnji Donalda Trampa.

To su danas potvrdile glavne političke grupe u Parlamentu.

Ovaj sporazum je u julu u Škotskoj sa Trampom postigla predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Istovremeno, ispred EP u Strazburu došlo je do sukoba poljoprivrednika u protestu sa snagama reda zbog drugog sporazuma, Merkosur, sa zemljama Južne Amerike.

Evroposlanici u sredu odlučuju da li će zatražiti procenu Evropskog suda pravde oko sporazuma Merkosur.

