ZALEĐEN TRGOVINSKI SPORAZUM S AMERIKOM! Poslanici Evropskog parlamenta reagovali na Trampove pretnje
EVROPSKI parlament odlučio je da suspenduje proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između EU i SAD, posle najnovijih pretnji Donalda Trampa.
To su danas potvrdile glavne političke grupe u Parlamentu.
Ovaj sporazum je u julu u Škotskoj sa Trampom postigla predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
Istovremeno, ispred EP u Strazburu došlo je do sukoba poljoprivrednika u protestu sa snagama reda zbog drugog sporazuma, Merkosur, sa zemljama Južne Amerike.
Evroposlanici u sredu odlučuju da li će zatražiti procenu Evropskog suda pravde oko sporazuma Merkosur.
