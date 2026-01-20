LOŠ VAR NA ŠINI IZAZVAO UDES? Španija oplakuje žrtve stravične železničke nesreće dok se istovremeno nastvlja opsežna istraga

CRNI bilans železničke nesreće u Španiji se, kao što se i pretpostavljalo, nažalost povećao. Tokom prepodneva ispod vagona pronađena je još jedna žrtva, pa je tako, za sada, u sudaru dva voza koji se dogodio u nedelju uveče, poginuo 41 putnik.

Foto: Tanjug/Guardia Civil via AP

Po svemu sudeći, bilans nije konačan. Dans bi trebalo da se dižu vagoni i strahovalo se od pronalaska još beživotnih tela. Vlasti su istakle da se još čak 43 osobe vode kao nestale. Petoro su u međuvremenu identifikovani među preminulima.

Ministar zdravlja i uregntnih situacija autonomne zajednice Andaluzija Antonio Sanz poručio je da se do kraja dana očekuje da svi stradali budu identifikovani i da njihove porodice budu obaveštene.

Kada je reč o povređenima, od 120 koliko ih je bilo tokom udsesa, 41 je zadržan na bolničkom lečenju od kojih se 12 i dalje nalazi na intezivnoj nezi. Povređene su posetili kralj Felipe Šesti i kraljica Leticija. Solidarnost građana je izuzetna. Zdravstvene službe su registrovale tri puta više ponuda za davanje krvi od uobičajenog broja. Za jedan dan, u Andaluziji bilo je tri hiljade davalaca.

Za to vreme, istražni organi nastavljaju posao. Detaljno se pregleda vagon broj 6 privatne kompanije "Irio" koji je iskočio iz šina. Posebna pažnja poklanja se upravo proveri stanja šina. Jedan od pravaca istrage je, kako ističu izvori s lica mesta, provera šinskih spojeva, odnosno da li su bile propisno zavarene. Prekid je ustanovljen na desnoj šini na kilometru 318,7.

Tim povodom španski ministar saobraćaja Oskar Puente je naglasio da je šina prekinuta na više mesta na razmaku od 200 metara. Serija dodatnih prekida mogla je, međutim, da nastane i tokom iskakanja vagona. Navodi se da je prerano da za bilo kakve zaključke. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska Gomez istovremeno isključuje mogućnost sabotaže. Istaknuto je i da je ovaj železnički pravac prethodno potupno renoviran i da je to bila investicija od 700 miliona evra.

- Ono što se dogodilo će nas možda iznenaditi – poručio je ministar saobraćaja Oskar Puente.

Mesto nesreće su danas obišli kralj Felipe Šesti i kraljica Leticija. Skratili su boravak u Grčkoj i otišli pravo u Adamuz, obučeni u tamnu odeću, u znak saučešća sa stradalima i njihovim porodicama. Obišli su i spasilačke ekipe da im pruže podršku.

Španske vlasti saopštavaju da bi železnički saobraćaj na ovoj deonici mogao ponovo da bude uspostavljen 2. februara.