OBJAVLJEN ŠOKANTAN SNIMAK: Brutalna akcija ICE službenika (VIDEO)

NA društvenim mrežama osvanuo je snimak brutalne akcije službenika američke Imigracione i carinske službe (ICE), koji su na minus 10 iz kuće izvukli muškarca, odevenog samo u bermude.

Foto: Printskrin Iks/ @marillion13

Reč je o stanovniku Minesote, 56-godišnjem Čongliju Taou, koji je rekao da je osećao strah, sram i očaj.

Njemu su službenici ICE-a provalili vrata sa uperenim oružjem, vezali ga lisicama i u bermudama i papučama odvukli u dvorište prekriveno snegom.

Tao, naturalizovani američki državljanin, vraćen je kući kasnije istog dana, bez objašnjenja ili izvinjenja, piše Rojters.

It’s 5° F in St. Paul, Minnesota today and ICE is marching elderly people through the streets in their underwear and slippers. This injustice will be a stain on our country for years to come. pic.twitter.com/lMRzuCmlxP — Dan Monfre (@DanMonfre) January 18, 2026

- Molio sam se. Govorio sam: Bože, molim te, pomozi mi, nisam učinio ništa loše. Zašto mi to rade? Bez odeće - rekao je Tao, pripadnik naroda Hmong, rođen u Laosu, dok su njegove komšije popravljale razbijena vrata njegovog doma.

Tao je ispričao da je pevao karaoke u kući, kada je začuo glasnu buku na vratima. On i njegova porodica sakrili su se u spavaćoj sobi, gde su ih pronašli savezni službenici.

#ICE-Einsatz in #Minnesota: US-Bürger in Unterwäsche abgeführt.

Das wird ja immer schlimmer, sowas wie Privatsphäre kennen die Typen auch nicht mehr. https://t.co/C7ifV5E2Uf@watson_news pic.twitter.com/xXaWOkh3A8 — Marion Friedl #ForUkraine #Boostered #PostVac (@marillion13) January 20, 2026

On tvrdi da je pokušavao da pronađe svoju ličnu kartu dok su ga vodili iz kuće.

Recio je da mu službenici nisu dopustili ni da se obuče, pa je morao da se ogrne ćebetom s kojom je njegov četvorogodišnji unuk spavao na kauču.

Nakon što su mu u uzeli otiske prstiju i fotografisali ga, vratili su ga kući.

Tao je naveo da su ga roditelji doveli iz Laosa u Sjedinjene Države 1974. godine kada je imao četiri godine, a američki državljanin postao je 1991, a njegov strah je sada da će ga poslati nazad u Laos, gde nema nikoga.

"Nepotrebno, duboko traumatizujuće"

Fotografije incidenta, koje prikazuju Taoa oskudno obučenog i pokrivenog ćšebetom, proširile su se društvenim mrežama, podstičući zabrinutost da savezni službenici prekoračuju svoja ovlašćenja u sklopu imigracione akcije administracije predsednika Donalda Trampa, u kojoj je oko 3.000 službenika raspoređeno na području Mineapolisa.

Taova porodica je u izjavi incident nazvala "nepotrebnim, ponižavajućim i duboko traumatizujućim", ističući da je najviša temperatura u Seint Paulu u neđelju bila -10 stepeni Celzijusa.

Ministarstvo: Odgovarao je opisu "mete"

Ministarstvo nacionalne bezbednosti (DHS) izdalo je potom saopštenje u kom se navodi da su službenici istraživali dvojicu osuđenih seksualnih prestupnika na toj adresi.

Naveli su i da je američki državljanin koji tamo živi odbio da da otiske prstiju ili da bude identifikovan, zbog čega je priveden.

"Odgovarao je opisu mete. Kao i kod svake agencije za sprovođenje zakona, standardni je protokol da se zadrže svi pojedinci u kući tokom operacije radi bezbednosti javnosti i službenika za sprovođenje zakona", izjavila je portparolka DHS-a Tricija Meklaflin.

DHS je objavio i poternice za dvojicom muškaraca koji su bili meta istrage i koji su još uvek na slobodi, opisujući ih kao "kriminalne ilegalne strance" iz Laosa s nalozima za deportaciju.

Prema rođacima, jedan od traženih muškaraca prethodno jeste živeo u toj kući, a navodno se radi o bivšem suprugu članice porodice Tao.

(Index.hr)

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija