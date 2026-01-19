KURT VOLKER U DAVOSU: Razgovori sa Rusijom neće dovesti do mira

BIVŠI specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu Kurt Volker ocenio je danas da pregovori sa Rusijom neće dovesti do punopravnog mirovnog sporazuma, ali da će prekid neprijateljstava postati moguć kada Moskva ne bude u mogućnosti da nastavi rat.

Foto AP

-Ovo neće dovesti do mirovnog sporazuma...Mirovni sporazum bi zavisio od toga da li će Rusija pristati na mir, a to se nikada neće dogoditi. Čak i ako pristanu da se odreknu teritorije, čak i ako postoji zabrana raspoređivanja snaga Koalicije voljnih u Ukrajini, Rusija će uvek zahtevati više, rekao je on tokom konferencije "Ukrajinski dom" u Davosu u okviru Svetskog ekonomskog foruma.

Volker je napomenuo da su aktuelni pregovarački procesi važni pre svega zato što odražavaju doslednost stavova Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Evrope o ključnim oblastima - brzom napretku Ukrajine ka članstvu u EU, pripremi za buduće slobodne izbore, obezbeđivanju bezbednosnih garancija, mogućem raspoređivanju Koalicije voljnih snaga radi odvraćanja buduće agresije, kao i ekonomskom oporavku.

On je naglasio da je najverovatniji i najostvariviji rezultat lišavanje Ruske Federacije mogućnosti da vodi rat.

-Rezultat kojem bi trebalo da težimo, i za koji mislim da je dostižan, jeste da Rusija neće moći da održi rat: to će im postati preskupo. Krajnji rezultat će biti de fakto prekid vatre, nakon čega ćemo se svi fokusirati na jačanje Ukrajine i odvraćanje Rusije od ponovnog napada, istakao je Volker, prenosi Ukrinform.

Po njegovom mišljenju, prava garancija bezbednosti je ekonomski pritisak na Rusiju.

-Prava garancija je udarac na rusku ekonomiju, javne finansije, cene nafte i gasa i njenu sposobnost da regrutuje ljude za vojsku, rekao je on.

Volker je naglasio da je linija fronta "nepromenjena otprilike tri godine" i da Rusija postavlja cilj regrutovanja 30.000 vojnika mesečno, ali, kako je naveo, "to ne postiže".

-Ukrajina uništava onoliko koliko Rusija regrutuje. (Ruski predsednik Vladimir) Putin je mislio da će pobediti za tri dana, ali on se već bori 1.426 dana, naveo je Volker.

Napomenuo je i da su finansijske potrebe Ukrajine oko 50 milijardi evra godišnje, a Evropska unija pruža ovaj nivo podrške već nekoliko godina.

-Ovo je u okviru kapaciteta EU, i oni to već rade. Nisam previše zabrinut zbog sposobnosti Evrope da nastavi ovu podršku, naglasio je.

Na pitanje kako najbolje postupati sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, Volker je pozvao na "proaktivnost".

-Moj savet je uvek: kada imate posla sa Trampovom administracijom, ne čekajte, nemojte se zbunjivati, nemojte se žaliti. Morate da uradite svoj domaći zadatak, shvatite u čemu je problem, pronađete rešenje i budete proaktivni, kaže Volker.

Prema njegovom mišljenju, "to je upravo ono što Danska radi sa Grenlandom".

Istovremeno, priznao je da su odluke američkog predsednika "nepredvidive".

-Predsednik Tramp svakog dana odlučuje šta misli da će uraditi. Nije kao da se oseća obaveznim da uradi ono što je rekao dan ranije, rekao je Volker.

(Tanjug)

