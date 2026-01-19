Svet

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 01. 2026. u 22:29

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

Foto: V. Mitrić

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, policija je na Graničnom prelazu Batrovci, pregledom automobila marke „BMW“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla automatsku pušku sa dva okvira i 40 komada pripadajuće municije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

(Tanjug)

