Svet

VELIKI BROJ STRADALIH U POŽAR U TRŽNOM CENTRU U KARAČIJU: Za nekoliko desetina ljudi se još uvek traga (FOTO)

Ana Đokić

19. 01. 2026. u 21:49

BROJ stradalih u ogromnom požaru koji je izbio u tržnom centru u Karačiju porastao je u ponedeljak na 23, nakon što su spasioci izvukli još tela iz teško oštećene zgrade, saopštila je policija. Desetine ljudi se i dalje vode kao nestale.

Foto: Profimedia

Vatrogasci su ugasili stihiju u višespratnom centru kasno u nedelju, skoro 24 sata nakon što je izbila, što je omogućilo spasilačkim timovima da uđu u objekat. Vlasti strahuju da će broj žrtava rasti jer se traga za još 46 osoba, prema rečima šefa gradske policije Asada Raze.

Raza je u ponedeljak za Asošijeted pres izjavio da je do sada identifikovano samo šest tela. Za ostale će biti neophodna DNK analiza jer su "tela do te mere izgorela da ih je nemoguće prepoznati", rekla je policijski hirurg, dr Sumaja Sajed. Ona je navela da lekari prikupljaju DNK uzorke od rođaka nestalih osoba.

Prema navodima lokalnih medija, u požaru je stradalo najmanje 26 osoba.

Ranije je glavni ministar provincije Sind, Murad Ali Šah, izjavio na konferenciji za novinare u Karačiju da spasilački timovi tragaju za preživelima i nastradalima. On je rekao da je među poginulima i jedan vatrogasac, kao i da će vlada obezbediti 10 miliona rupija (oko 36.000 dolara) odštete porodici svake žrtve.

Kako je padao mrak, spasioci su nastavili da se bore kako bi doprli do delova teško oštećene zgrade u kojima se veruje da su neki ljudi ostali zarobljeni nakon što su prethodnog dana izgubili kontakt sa porodicama. Gradonačelnik Murtaza Vahab poručio je da će se operacija spasavanja nastaviti sve dok se ne pronađu sve nestale osobe.

Vatra se brzo proširila kroz prodavnice u kojima su se nalazili kozmetika, odeća i plastična roba, izjavio je dr Abid Džalal Šeik, glavni oficir spasilačke službe u Karačiju.

Neki od rođaka nestalih čekali su u ponedeljak ispred izgorelog centra, nadajući se vestima.

Kajzer Ali je ispričao da su njegova supruga, snaha i sestra u subotu otišle u kupovinu za predstojeće venčanje i da su bile u zgradi kada je izbio požar. Rekao je da se sa sve tri čuo mobilnim telefonom u nedelju, ali da su nakon toga ućutale.

- Ne znam šta im se desilo ni da li su žive - rekao je Ali za AP.

- Molimo se da svi nestali izađu bezbedno - dodao je dok je iznova pokušavao da stupi u kontakt sa članovima svoje porodice.

Drugi čovek, Saifur Rehman, rekao je da je bio u zgradi kada je vatra buknula. On je uspeo da pobegne, ali je njegov brat Mohamad Abrar, koji je vlasnik radnje u centru, ostao unutra. Rehman je rekao da strahuje za bratovljev život.

Uzrok požara za sada nije poznat. Policija je saopštila da je istraga u toku.

Karači, glavni grad provincije Sind, ima istoriju smrtonosnih požara koji se često pripisuju lošim bezbednosnim standardima i nelegalnoj gradnji. U novembru 2023. godine, u požaru u jednom tržnom centru u ovom gradu poginulo je 10 osoba, dok su 22 povređene.

Veliki požar u fabrici odeće u Karačiju 2012. godine usmrtio je 260 ljudi.

(PBS)

