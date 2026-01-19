TAKTIČKI raketni sistem Iskander-M izveo je raketne udare na položaje bataljona protivvazdušnih raketnih sistema Patriot u blizini sela Ševčenko u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Prema vojnim izveštajima, pogođeni su multifunkcionalni radar AN/MPQ-65, vozilo za upravljanje borbom i generator.

Za one koji se pitaju gde je sneg, mraz i beli pokrivač su stigli tek 11. januara u ove predele.

USPESI U ZAPOROŠKOJ I DNjEPROPETROVSKOJ OBLASTI

Ruska vojska je oslobodila Pavlovku u Zaporoškoj oblasti i Novopavlivku u DNR, prema podacima Ministarstva odbrane.

Jedinice snaga grupe „Centar“ oslobodile su selo Novopavlivka u Donjeckoj Narodnoj Republici tokom odlučujućih operacija. Ljudska snaga i tehnika nekoliko brigada i pukova Oružanih snaga Ukrajine i Nacionalne garde poraženi su u nekoliko okruga DNR i Dnjepropetrovske oblasti. Neprijatelj je izgubio do 400 vojnika, kao i oklopna vozila i automobile.

Jedinice snaga grupe „Dnjepar“ oslobodile su selo Pavlovka u Zaporoškoj oblasti kao rezultat aktivnih operacija. Formacije mehanizovane, brdsko-jurišne brigade i brigade obalske odbrane Oružanih snaga Ukrajine poražene su u područjima naselja Antonovka, Nikoljskoje u Hersonskoj oblasti, Orehov i Novojakovljevka u Zaporoškoj oblasti.

