DANSKI MINISTAR: Tramp poremetio dogovor o Grenlandu, saveznici da brane suverenitet i pravo

DANSKI ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen izjavio je danas da je ranije dogovoreni proces za rešavanje nesuglasica oko Grenlanda sa Sjedinjenim Američkim Državama poremećen izjavama predsednika SAD Donalda Trampa, pozvavši saveznike na jedinstvo u odbrani principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz poruku da su pravila međunarodnog poretka nešto oko čega ne sme biti kompromisa.

Foto: Profimedia/x printskrin/ Jesper Møller Sørensen

Rasmusen je, nakon sastanka u Londonu sa britanskom ministarskom spoljnih poslova Ivet Kuper, rekao da je Danska prošle sedmice sa Grenlandom i SAD postigla saglasnost o formiranju radne grupe koja bi u institucionalnom okviru razmatrala otvorena pitanja, ali da je taj dogovor doveden u pitanje novom američkom retorikom.

On je, piše Gardijan, zahvalio Ujedinjenom Kraljevstvu na podršci Danskoj i Grenlandu, kao i britanskom premijeru Kiru Starmeru na, kako je rekao, jasnim porukama o poštovanju međunarodnih principa, istakavši da očekuje da će London ostati uz Kopenhagen.

-Dogovorili smo se da pitanja sklonimo sa društvenih mreža i drugih javnih arena i prenesemo ih u prostor za razgovore, gde bismo mogli da tražimo rešenja, rekao je Rasmusen, dodajući da je verovao da je pronađen put napred, iako problem nije bio u potpunosti rešen.

Prema njegovim rečima, taj proces rešavanja nesuglasica oko Grenlanda je poremećen izjavama predsednika SAD Donalda Trampa, zbog čega je, kako je naveo, sada ključno da Evropska unija i saveznici jasno stanu u odbranu principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Rasmusen je naglasio da nema nameru da dodatno eskalira situaciju, ali je rekao da je iznenađen poslednjim razvojem događaja, podsetivši i na dugu istoriju saradnje Danske i SAD, uključujući učešće danskih snaga u misiji u Avganistanu, prenosi javni servis Danske DR.

-Postoje jasne granice koje niko, pa ni američki predsednik, ne bi smeo da prelazi, rekao je Rasmusen, istakavši da je važno poslati jasan signal SAD da moraju da poštuju suverenitet država.

On je dodao i da su pravila međunarodnog poretka nešto oko čega ne sme biti kompromisa.

-Ono što sigurno znamo jeste da ako ne damo snažan odgovor, šaljemo signal slabosti. Važno je da svi mi koji verujemo u međunarodno pravo progovorimo kako bismo pokazali Trampu da se dalje ovim putem ne može, naglasio je Rasmusen.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"