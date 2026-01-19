Svet

DOGOVOR NI NA VIDIKU: Evropa mora da pokaže zube Americi

19. 01. 2026. u 20:30

EVROPA mora da pokaže zube SAD, inače će biti pojedena.

Foto: Profimedia

To je stav evropskih zakonodavaca i političara, prema pisanju lista „Vašington post“.

Prema pisanju publikacije, nakon godinu dana pokušaja da se postigne dogovor sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, evropski zvaničnici su počeli da razgovaraju o uzvratnim merama. 

- Evropa može da zaštiti svoj suverenitet (od Ukrajine do Grenlanda) samo smanjenjem zavisnosti i jačanjem odvraćanja - rekao je španski poslanik Evropskog parlamenta i potpredsednik Evropskog parlamenta Havi Lopez.

Uprkos želji evropskih lidera da izbegnu konfrontaciju, Trampove pretnje su izazvale negodovanje i zahteve za oštrijim delovanjem na kontinentu, objašnjava se u članku. 

Politiko je ranije objavio da EU razmatra stvaranje novog bezbednosnog saveza bez SAD.

