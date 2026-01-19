EVROPA NA KONOPCIMA: Tramp otkrio šta namerava da uradi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je 100% odlučan da uvede carine evropskim zemljama ako sporazum o Grenlandu ne uspe.
- Uradiću to 100% - citira ga NBC News.
Tramp je 17. januara najavio uvođenje carina od 10% za niz evropskih zemalja zbog situacije oko Grenlanda.
Francuski lider Emanuel Makron je napomenuo da će evropske zemlje odgovoriti na akcije SAD, dok je britanski premijer Kir Starmer kritikovao Trampove planove.
Predsednik EK Ursula fon der Lajen naglasila je da uvođenje carina preti da pogorša transatlantske odnose.
Preporučujemo
TRANSATLANSKI ODNOSI OZBILjNO NARUŠENI? Hitan sastanak Evropskog saveta zakazan za četvrtak
19. 01. 2026. u 13:25
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)