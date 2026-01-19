Svet

EVROPA NA KONOPCIMA: Tramp otkrio šta namerava da uradi

Novosti online

19. 01. 2026. u 20:00

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je 100% odlučan da uvede carine evropskim zemljama ako sporazum o Grenlandu ne uspe.

ЕВРОПА НА КОНОПЦИМА: Трамп открио шта намерава да уради

AP Photo/Alex Brandon

- Uradiću to 100% - citira ga NBC News.

Tramp je 17. januara najavio uvođenje carina od 10% za niz evropskih zemalja zbog situacije oko Grenlanda.

Francuski lider Emanuel Makron je napomenuo da  će evropske zemlje odgovoriti na akcije SAD, dok je britanski premijer Kir Starmer kritikovao Trampove planove.

Predsednik EK Ursula fon der Lajen naglasila je da uvođenje carina preti da pogorša transatlantske odnose.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!