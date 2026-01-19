NOVI DETALJI UBISTVA NOŽEM: Posle svađe u autobusu došlo do tuče i tragedije (VIDEO)

MLADIĆ je nasmrt izboden nožem u autobusu u Moskovskoj oblasti tokom tuče.

Sve je počelo kada je grupa muškaraca napadala putnice u autobusu, vičući uvredljive reči i praveći nepristojne gestove. Devetnaestogodišnji stanovnik Kemerova, intervenisao je, nakon čega su svi izašli na autobuskoj stanici i počeli da se tuku.

U jednom trenutku, on je izvukao nož i nekoliko puta ubo jednog od muškaraca. Udarci su se pokazali kobnim, piše REN TV.