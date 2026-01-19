MAŠTOVITI TERORISTI VRBUJU I “MUZU” NOVAC: Nove simpatizere pikiraju i uz pomoć islamskih propovednika mržnje

U NEMAČKOJ se broj ozbiljnih terorističkih akata manjih ili većih razmera toliko uvećao da statistika govori o jednom napadu svakih šest nedelja. Vlasti naročito upozoravaju na rastuću aktivnost palestinskog ekstremističkog Hamasa u ovoj zemlji, a pogođene su praktično sve savezne pokrajine. Istovremeno raste i trend radikalizacije nemačkog stanovništva, pri čemu islamski propovednici mržnje sve lakše pronalaze način da dopru do svojih "kadrovskih meta".

Foto Arhiva VN

Ovakvo jačanje regrutacije u domaćoj naciji, ali još i više među imigrantima, ima brojne teške posledice. Među njima su i nesmetani tokovi novca iz zemlje ka različitim (pod)organizacijama Islamske države širom sveta.

Finansiranje terorizma se i u Nemačkoj oslanja na kombinaciju tradicionalnih metoda i savremenih digitalnih tehnologija. Naročito zabrinjavaju transakcije u takozvanom dark vebu, to jest internet podzemlju, jer im je teško ili gotovo nemoguće ući u trag. Kripto stručnjak Džonatan Levin, suosnivač analitičke firme Čejnanalizis, potvrđuje da se digitalne valute sve više koriste za finansiranje terorizma jer su dostupne i lako prevazilaze granice.

Po izveštajima međunarodnih organizacija kao što je Financial action task force (FATF), terorističke grupe se prilagođavaju brže no što države uspevaju da zatvore rupe u svojim sistemima. Glavni izvori novca uključuju kriminalne aktivnosti kao što je trgovina narkoticima. Na spisku je i krijumčarenje prirodnih resursa koje obuhvata ilegalnu prodaju nafte, dijamanata, zlata, uglja...

Kao i Hamas, ISIS dobija ne samo verbalnu, nego sve snažniju finansijsku podršku iz Nemačke. Istraga koju je sprovela Bavarska radiodifuzna mreža BR24 otkriva kojim putevima donacije stižu do zona sukoba. Pokazalo se da teroristi maksimalno profitiraju od anonimnosti modernih finansija kao što su kriptovalute i prenos sredstava putem blokčejna, te korišćenje takozvanih stabilnih novčića za brze međunarodne transakcije koje je teško pratiti. Grupno finansiranje podrazumeva korišćenje onlajn platformi i socijalnih mreža za prikupljanje donacija pod maskom humanitarne pomoći. Tu su i onlajn video-igre, uz pomoć kojih se razmenjuju, kasnije unovčavaju, virtuelni predmeti.

U velikoj meri zastupljene su i otmice radi otkupnine koje donose milione dolara godišnje, posebno grupama poput Al-Kaide, ali i sajber kriminal, u kojem cvetaju krađe bankovnih podataka i hakovanje bitkoin i berzi ostalih kriptovaluta. Taj vid transakcija posebno je aktivan u Severnoj Koreji zarad finansiranja njenih ciljeva, navode mediji. Pojedine države i dalje direktno ili posredno finansiraju militantne grupe radi ostvarivanja svojih geopolitičkih interesa, što se negde i otvoreno naziva državnim sponzorstvom. Neretko je na delu zloupotreba neprofitnih i nevladinih organizacija (NVO), a kao paravan za prikupljanje i prebacivanje novca ponekad se koriste i humanitarne organizacije.

Uključeni su i potpuno legalni biznisi, kao što je vlasništvo nad taksi udruženjima, prodavnicama automobila i kompanijama za transfer novca. Fiktivne firme takođe stoje na braniku prikrivanja stvarnog porekla i krajnje destinacije para.

Neprekidno se inoviraju i načini regrutovanja donatora. Jedan vrlo gledani snimak na Jutjubu prikazuje egipatskog propovednika Omara Abdelkafija kako čestita "svojim sinovima". BR24 precizira da on misli na Hamas, a da se naslov videa odnosi na "Potop Al-Akse", što je kodni naziv za masakr. Snimak prikazuje Abdelkafija pored fotografije likujućih muškaraca u vojnom džipu. To je ista slika koju su Muslimanska braća, koji su matični deo Hamasa, koristili u svojim saopštenjima o počinjenom masakru.

Abdelkafi je popularan, ima više od deset miliona pratilaca na Jutjubu. Okupljeni koji su lane čekali da se pojavi na proslavi godišnjice džamije Al-Ahiba u Minhenu na dan Svetog Nikole, rekli su ekipi BR24 da su došli prvenstveno zbog njega. Za Abdelkafija kažu da je "moderan i miroljubiv uzor".

Bezbednosne službe u Nemačkoj već ga neko vreme drže na svom radaru, jer je više puta davao antisemitske izjave. U intervjuu za jednu arapsku TV stranicu, u koji je BR24 imala uvid, citirao je hadis, odnosno, izjavu proroka Muhameda, primenjenu na današnje vreme, ali "bez istorijskog konteksta", kaže Florijan Volm iz Bavarskog zavoda za zaštitu Ustava.

- Ovaj hadis govori o muslimanima koji ubijaju i pobeđuju Jevreje. To je veoma problematično, jer je antisemitsko, a zanimljivo da se i Hamas poziva na isti hadis u svojoj povelji - upozorava Volm.

Hamas je na listi terorističkih organizacija EU koje su zabranjene u Nemačkoj, jer je njegov deklarisani cilj, uništenje države Izrael. Osnovan je 1987, kao ogranak Muslimanske braće, a 2007. preuzeo je vlast u Pojasu Gaze.

- Veoma je realan rizik da će Hamas proširiti aktivnosti na Evropu - upozorava Martin Jeger, predsednik Savezne obaveštajne službe (BND). - Nedavno je uhapšeno nekoliko njegovih članova, osumnjičenih za planiranje napada na jevrejske i izraelske institucije u Nemačkoj. Posebno zabrinjava što se otvoreno pokazuju simpatije prema Hamasu i na demonstracijama uzvikuju parole koje slave teroriste.

Za usmeravanje novca u zone sukoba pristalice koriste i zamagljene kanale, ali i rupe u nemačkom krivičnom zakoniku. Član 129a na primer, kriminalizuje podršku terorističkoj organizaciji, ali je neophodno da se dokaže da je pomoć i korišćena. Ministarstvo pravde planira da kažnjava i pokušaj finansiranja terorizma.

- Praktično za svaki evro pojedinačno mora da se ustanovi da je bio namenjen, na primer, za kalašnjikov, eksploziv, ili za pripremu napada - kaže Hans-Jakob Šindler, stručnjak za terorizam u istraživačkoj organizaciji Projekt za borbu protiv ekstremizma. - U tom pogledu, istražiteljima u Nemačkoj je, za razliku od drugih zemalja, maksimalno otežan posao i drastično su smanjene mogućnosti osude.

Istražitelji bavarskog medija tvrde da je ključna figura za prikupljanje sredstava austrijski aktivista, izvesni Mustafa A. poreklom iz Linca, sa svojim Telegram kanalom "Gaza sada". Navodno su tamo sakupljeni milioni evra, putem objava koje sadrže ku-ar kodove, a koji vode do kripto novčanika. Neki od njih su, tvrde istražitelji, otišli u organizacije povezane sa Hamasom. U telefonskom intervjuu za BR24, optuženi je negirao optužbe, ali je ipak sada u pritvoru.

Bavarski medij otkriva kako novac iz Nemačke završava u zonama sukoba i to objašnjava na primeru kurdskih logora na severu Sirije. Od vojnog poraza Islamske države, desetine hiljada rođaka terorista ove organizacije živi u tom regionu. Nemačka državljanka K. i sama je nekoliko godina bila članica ID u Siriji. Ona svedoči da su naročito radikalizovane žene u logorima, kao i da teroristi sve intenzivnije nastoje da buduće "kolege" regrutuju putem interneta.

Princip Havale

MEđU teroristima i njihovim pomagačima izuzetno je popularan princip Havale, neformalnog sistema za transfer novca koji je jednostavan, ali je istražiteljima izuzetno teško da ga dešifruju. Osoba preda novac, na primer, prodavcu tepiha u Nemačkoj. Njegov partner u Siriji, zatim, tamo isplaćuje primaocu iznos. Sam novac se ne prenosi, poravnanja se obavljaju kasnije lično, bez ikakvih bankarskih tragova, ili finansijske dokumentacije.

Kapital u milijardama dolara

JOŠ pre desetak godina nemačka vlada procenila je kapital terorističke organizacije Islamske države (ISIS, ISIL ili DAEŠ) na oko dve milijarde američkih dolara. Za razliku od labavih organizacija poput Al Kaide, ISIS funkcioniše kao država. Kontroliše teritorije, njihove resusre i stanovništvo, pa je njena zavisnost od spoljnih finansijskih tokova "generalno niska". Postoje i posebni porezi za nemuslimanske stanovnike, kao i naknade za struju, vodu, telekomunikacije, prevoz...

Iz Minhena vodila operacije

ISTRAGA je pokazala da je žena iz Minhena jedna od centralnih figura. Elif. O. je, navodno 2015, kad je imala samo 16 godina, putovala u Siriju, a sada važi za koordinatora donacija za žene ISIS. Nemački sudovi osudili su pristalice koje su, kako su zaključili istražitelji, prikupljale novac u njeno ime, a navodno je na taj način skupljeno najmanje 40.000 evra. Elif O. je, tvrde istražitelji, i dalje u Siriji. BR 24 je pokušala da je kontaktira putem Telegram kanala koji su bezednosne vlasti, između ostalog, povezale sa njom. Operateri kanala su, međutim, opovrgli da imaju kontakt s njom.