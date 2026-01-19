AMERIČKA VOJSKA PONOVO OMANULA Vašingon besan: Rusi, Kinezi, Severna Koreja i Iran ga imaju, „Dark Eagle“ opet kasni (VIDEO)
VOJSKA Sjedinjenih Država potvrdila je da nije ispunila svoj cilj raspoređivanja programa hipersoničnog oružja dugog dometa (Long-Range Hypersonic Weapon LRHW), poznatog i kao „Dark Eagle“, za kraj 2025. godine, uprkos tome što je jedinica zadužena za upravljanje sistemom već obučena i spremna.
Ovo dolazi nakon prethodnih kašnjenja 2023. i 2024. godine, što ovo čini trećim velikim rokom u skorije vreme koji je program propustio. Raketa je u razvoju od 2018. godine i već je dobila više od 12 milijardi dolara finansiranja. Namenjena je da američkoj vojsci obezbedi mogućnost udara dugog dometa koristeći hipersonični sistem klizanja. Ovo se smatra posebno kritičnim zbog brzog širenja i modernizacije kineskog, ruskog i severnokorejskog arsenala balističkih raketa sa sličnim karakteristikama. Rusija i Iran su testirali hipersonična klizajuća vozila protiv Ukrajine, odnosno Izraela, a smatra se da je iranska raketa „Fatah“ razvijena uz podršku Severne Koreje.
Očekuje se da će program „Dark Eagle“ obezbediti prvo operativno američko hipersonično oružje koje je koristila bilo koja služba. Hipersonična jedrilica su cenjena zbog svoje veće efikasnosti, što im omogućava da putuju na veće udaljenosti većim brzinama i sa znatno manje goriva, što bi moglo biti neprocenjivo u Evropi, na Bliskom istoku i Pacifiku.
Iako su ruski S-500 i kineski sistemi protivvazdušne odbrane HQ-29 sposobni da presretnu neke tipove hipersoničnih raketa, ostaje veoma neizvesno da li bi mogli pouzdano da presretnu „Dark Eagle“, jer se malo zna o karakteristikama leta američkog sistema. Kašnjenja u programu „Dark Eagle“ ostavila su Oružane snage SAD sve iza konkurencije, pri čemu se hipersonična klizeći vozila koriste na sve većem broju oružja, uključujući veoma kompaktne taktičke balističke rakete koje je na raspolaganju Severna Koreja i protivbrodske balističke rakete koje je na raspolaganju Kina.
(militarywatchmagazine.com)
