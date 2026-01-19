Svet

PATRIJARH KIRIL NAZVAO PUTINA "PRAVOSLAVNIM VOĐOM": "Ne po protokolu, već po ubeđenju"

P. Đurđević

19. 01. 2026. u 15:12

PATRIJARH moskovski i cele Rusije Kiril nazvao je predsednika Rusije Vladimira Putina pravoslavnim vođom.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Doživeli smo vreme u kojem je i na čelu naše države istinski pravoslavan čovek — ne, kako se kaže, po protokolu, već po ubeđenju — pravoslavni vođa Vladimir Vladimirovič (Putin) - rekao je patrijarh nakon liturgije u Bogojavljenskom sabornom hramu u Moskvi.

Prema njegovim rečima, to svedoči da se „po molitvama svetih ugodnika“ dogodilo „Božije čudo“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je saopštio da se Vladimir Putin tradicionalno okupao u ledenoj vodi, u čast Bogojavljenja.

Foto: Printscreen

Kako je na brifingu izjavio portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, Putin redovno učestvuje u obredima vezanim za Bogojavljenje.

(Sputnjik)

