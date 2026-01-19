PATRIJARH KIRIL NAZVAO PUTINA "PRAVOSLAVNIM VOĐOM": "Ne po protokolu, već po ubeđenju"
PATRIJARH moskovski i cele Rusije Kiril nazvao je predsednika Rusije Vladimira Putina pravoslavnim vođom.
- Doživeli smo vreme u kojem je i na čelu naše države istinski pravoslavan čovek — ne, kako se kaže, po protokolu, već po ubeđenju — pravoslavni vođa Vladimir Vladimirovič (Putin) - rekao je patrijarh nakon liturgije u Bogojavljenskom sabornom hramu u Moskvi.
Prema njegovim rečima, to svedoči da se „po molitvama svetih ugodnika“ dogodilo „Božije čudo“.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je saopštio da se Vladimir Putin tradicionalno okupao u ledenoj vodi, u čast Bogojavljenja.
Kako je na brifingu izjavio portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, Putin redovno učestvuje u obredima vezanim za Bogojavljenje.
(Sputnjik)
