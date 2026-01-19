Na renoviranoj pruzi od 700 miliona evra u Španiji, stradalo najmanje 39 osoba
Dogodila se nesreća u železničkom saobraćaju, kod Adamuza u Španiji 18. januara 2026. godine, gde su se sudarila dva brza voza i poginulo najmanje 39 ljudi. Sudar se dogodio na pravoj deonici pruge, renoviranoj u maju 2025. godine sa uloženih 700 miliona evra. Voz „Iryo“ je bio relativno nov, proizveden 2022. godine, sa poslednjom tehničkom revizijom samo četiri dana ranije – 15. januara 2026. godine.
U nesreći u Španiji privatni „Iryo“ voz iz Malage ka Madridu (sa preko 300 putnika) izleteo je sa šina i prešao na susedni kolosek i direktno se sudario sa „Renfe Alvia“ vozom iz suprotnog smera (sa 184 putnika). Deo vagona pao je niz nasip od oko četiri metra, što je dodatno otežalo spasilačke akcije. Broj poginulih popeo se na najmanje 39, a povređenih je preko 150 povređenih.
Ministar saobraćaja Oscar Puente nazvao je incident neuobičajenim, ali i priznao da je nesreća na pravoj deonici pruge renoviranoj u maju 2025. godine – svega nekoliko meseci ranije. Kako je moguće da tako nedavno obnovljena infrastruktura, na kojoj se primenjuju najviši evropski standardi dozvoli ovakav kvar? Ovo pokazuje da ni bogate zapadne zemlje nisu imune na sistemske propuste, površna renoviranja i nedovoljan nadzor.
Sličan obrazac videli smo i u Krans-Montani u Švajcarskoj, gde je stravična nesreća odnela 40 života i povredila 116 ljudi, usled niza propusta u infrastrukturi i održavanju. U tom slučaju, evidentno je bilo grešaka kantonalnih vlasti, opštine i tužilaštva, koje nije adekvatno reagovalo.
Za razliku od Španije i Švajcarske u Srbiji vidimo situaciju u kojoj je država preuzela političku i etičku odgovornost za tragediju, ali tužilaštvo namerno, aktivno koči istrage i koristi nesreću za destabilizaciju, blokadu i rušenje države.
U Srbiji, pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu (novembar 2024) čeka puno rasvetljavanje. Ključna figura poput Nebojše Bojovića (bivši dekan Saobraćajnog fakulteta i predsednik Skupštine Infrastrukture železnice) potpisao je izveštaj o završetku radova 5. jula 2024. iako je kasnije utvrđeno da su postojali fatalni propusti. U javnosti se pojavila njegova fotografija sa tužiocem Mladenom Nenadićem (specijalizovanim za organizovani kriminal), rekterom Vladanom Đokićem i bivšim sportistom, a sada opozicionim aktivistom, Dejanom Bodirogom. Ovo otvara pitanje -zašto Tužilaštvo za organizovani kriminal, umesto da goni odgovorne za korupciju i propuste u infrastrukturi, sedi za istim stolom sa osumnjičenim figurama i time ometa pravdu?
Pogled redakcije portala Srpski Ugao
Renoviranje pruge u Španiji nije sprečilo katastrofu, propusti u Švajcarskoj otkrili su nemar vlasti, a u Srbiji se čeka pravda jer tužilaštvo, umesto da radi u interesu građana, izgleda da radi protiv rasvetljavanja i time ugrožava stabilnost države.
Piše: mr Jasmina Dragutinović
Preporučujemo
ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
19. 01. 2026. u 22:29
ČEŠKI PREMIJER KUPIO GLOBUS DA NAĐE GRENLAND: Orešnik je glavni razlog
19. 01. 2026. u 22:22
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)