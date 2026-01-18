Svet

SVE SE REŠAVA BEZ ZELENSKOG: Šok iz Moskve - Rat ulazi u završnu fazu

В.Н.

18. 01. 2026. u 19:55

U SPECIJALNOJ vojnoj operaciji vreme radi u korist Rusije, izjavio je lider pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk u intervjuu za TASS.

СВЕ СЕ РЕШАВА БЕЗ ЗЕЛЕНСКОГ: Шок из Москве - Рат улази у завршну фазу

Foto: Arhiva Novosti

 

- Vreme radi za Rusiju – ona je postavila strateške ciljeve i ostvaruje ih bez pregovora sa krvavim klovnom - istakao je on

Medvedčuk je napomenuo da "postoje stalni kontakti sa SAD, a Evropa već traži načine za obnavljanje kontakata sa Rusijom".

- Dakle, sve se odvija bez Zelenskog i, moguće je da će se bez njega i završiti - naglasio je on.

Prema mišljenju lidera pokreta "Druga Ukrajina", Zelenski je u ovom scenariju "suvišna karika".

- Uskoro će to svi shvatiti, a što se to pre dogodi, pre će nastupiti mir - smatra Medvedčuk.

Ukazao je na to da Moskva i Vašington nisu prekidali pregovore o Ukrajini nakon napada na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Koliko mi je poznato, pregovori o Ukrajini zvanično nisu prekidani, a pregovori između Rusije i Ukrajine Zelenskog, u suštini, nisu ni počinjali. Napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina svedoči o tome da zvanični Kijev ne želi mir i da po svaku cenu pokušava da osujeti mirovni proces - podvukao je Medvedčuk.

On je skrenuo pažnju na to da bi granice Rusije, ako se polazi od logike Vladimira Zelenskog, mogle prolaziti kroz Ivano-Frankovsku oblast.

- Što se tiče takozvanih spornih teritorija, u tom pitanju je Zelenski sam sebe saterao u ćorsokak. Ako se ukrajinskim teritorijama smatraju mesta gde stanovništvo govori ukrajinskim jezikom, onda će granice Rusije biti u rejonu Ivano-Frankovske oblasti i nikako istočnije - naveo je političar.

Odgovarajući na pitanje da li smatra održivom ideju demilitarizovane zone uz priznanje spornih teritorija kao ruskih, kako je navedeno u američkom planu za Ukrajinu, Medvedčuk je podsetio da se "SVO sprovodi sa ciljem demilitarizacije i denacifikacije, ali cele Ukrajine".

- Zato Ukrajina kao demilitarizovana zona u potpunosti odgovara Rusiji, kao i običnim Ukrajincima. Ta šema je održiva i krajnje neophodna, ali na celoj teritoriji Ukrajine -  poručio je Medvedčuk.

On je istakao da je "svojevremeno stalno upozoravao ukrajinske prozapadne političare da će pokušaj stvaranja mononacionalne države dovesti do gubitka teritorija i propasti države, što se danas i dešava".

Prema njegovom mišljenju, "Zelenski se pokazao kao ograničen u svakom pogledu, a naročito u politici, stvorivši ideologiju pećinske rusofobije".

- Postavlja se pitanje šta rusofoni Jevrejin Zelenski radi na čelu ukrajinske neonacističke mononacionalne države. Drugim rečima, politika neonacizma danas deluje protiv svojih tvoraca, a ukinuti je demokratskim putem nije moguće. Ostaje samo jedno – vratiti istorijske ruske zemlje zajedno sa stanovništvom Rusiji, gde nikome neće biti zabranjivan ni maternji jezik, ni vera, ni kultura, ni istorijsko sećanje - naglasio je Medvedčuk.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!