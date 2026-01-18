U SPECIJALNOJ vojnoj operaciji vreme radi u korist Rusije, izjavio je lider pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk u intervjuu za TASS.

Foto: Arhiva Novosti

- Vreme radi za Rusiju – ona je postavila strateške ciljeve i ostvaruje ih bez pregovora sa krvavim klovnom - istakao je on

Medvedčuk je napomenuo da "postoje stalni kontakti sa SAD, a Evropa već traži načine za obnavljanje kontakata sa Rusijom".

- Dakle, sve se odvija bez Zelenskog i, moguće je da će se bez njega i završiti - naglasio je on.

Prema mišljenju lidera pokreta "Druga Ukrajina", Zelenski je u ovom scenariju "suvišna karika".

- Uskoro će to svi shvatiti, a što se to pre dogodi, pre će nastupiti mir - smatra Medvedčuk.

Ukazao je na to da Moskva i Vašington nisu prekidali pregovore o Ukrajini nakon napada na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Koliko mi je poznato, pregovori o Ukrajini zvanično nisu prekidani, a pregovori između Rusije i Ukrajine Zelenskog, u suštini, nisu ni počinjali. Napad na rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina svedoči o tome da zvanični Kijev ne želi mir i da po svaku cenu pokušava da osujeti mirovni proces - podvukao je Medvedčuk.

On je skrenuo pažnju na to da bi granice Rusije, ako se polazi od logike Vladimira Zelenskog, mogle prolaziti kroz Ivano-Frankovsku oblast.

- Što se tiče takozvanih spornih teritorija, u tom pitanju je Zelenski sam sebe saterao u ćorsokak. Ako se ukrajinskim teritorijama smatraju mesta gde stanovništvo govori ukrajinskim jezikom, onda će granice Rusije biti u rejonu Ivano-Frankovske oblasti i nikako istočnije - naveo je političar.

Odgovarajući na pitanje da li smatra održivom ideju demilitarizovane zone uz priznanje spornih teritorija kao ruskih, kako je navedeno u američkom planu za Ukrajinu, Medvedčuk je podsetio da se "SVO sprovodi sa ciljem demilitarizacije i denacifikacije, ali cele Ukrajine".

- Zato Ukrajina kao demilitarizovana zona u potpunosti odgovara Rusiji, kao i običnim Ukrajincima. Ta šema je održiva i krajnje neophodna, ali na celoj teritoriji Ukrajine - poručio je Medvedčuk.

On je istakao da je "svojevremeno stalno upozoravao ukrajinske prozapadne političare da će pokušaj stvaranja mononacionalne države dovesti do gubitka teritorija i propasti države, što se danas i dešava".

Prema njegovom mišljenju, "Zelenski se pokazao kao ograničen u svakom pogledu, a naročito u politici, stvorivši ideologiju pećinske rusofobije".

- Postavlja se pitanje šta rusofoni Jevrejin Zelenski radi na čelu ukrajinske neonacističke mononacionalne države. Drugim rečima, politika neonacizma danas deluje protiv svojih tvoraca, a ukinuti je demokratskim putem nije moguće. Ostaje samo jedno – vratiti istorijske ruske zemlje zajedno sa stanovništvom Rusiji, gde nikome neće biti zabranjivan ni maternji jezik, ni vera, ni kultura, ni istorijsko sećanje - naglasio je Medvedčuk.

(RT Balkan)

