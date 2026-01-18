"UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM" Medvedev: Da li u Evropi shvataju značenje Trampovih reči
ZAMENIK predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev zapitao se da li su u Evropi konačno shvatili značenje slogana „Učinimo Ameriku ponovo velikom“.
„Učinimo Ameriku ponovo velikom (MAGA) = Učinimo Dansku ponovo malom (MDSA) = Učinimo Evropu ponovo siromašnom (MEPA). Jeste li konačno shvatili ovu ideju, tupani?“, napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.
Američki predsednik Donald Tramp u subotu je saopštio da će u februaru uvesti carine od 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, koje će se zatim povećati na 25 odsto i ostati na snazi dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda od strane Sjedinjenih Američkih Država.
Grenland se nalazi u sastavu Kraljevine Danske. Tramp je u više navrata izjavljivao da ostrvo treba da postane deo SAD, dok su vlasti Danske i Grenlanda odbacile takve inicijative i poručile da očekuju poštovanje teritorijalnog integriteta
Interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za Grenland nije novo, ali je u poslednjim mesecima dobilo dramatičan obrt. Američki predsednik Donald Tramp otvoreno je izjavio da je „neophodno“ da SAD poseduju Grenland, ne isključujući ni upotrebu sile.
Čak je plasirana i ideja o faktičkoj „kupovini“ ostrva – nudeći novčanu nadoknadu svakom građaninu Grenlanda koji bi prihvatio američki suverenitet.
Razlog koji Vašington navodi jeste bezbednost: strah od jačanja ruskog i kineskog vojnog i ekonomskog prisustva na Arktiku.
(Sputnjik)
