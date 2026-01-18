"UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM" Medvedev: Da li u Evropi shvataju značenje Trampovih reči

ZAMENIK predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev zapitao se da li su u Evropi konačno shvatili značenje slogana „Učinimo Ameriku ponovo velikom“.

„Učinimo Ameriku ponovo velikom (MAGA) = Učinimo Dansku ponovo malom (MDSA) = Učinimo Evropu ponovo siromašnom (MEPA). Jeste li konačno shvatili ovu ideju, tupani?“, napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.

Američki predsednik Donald Tramp u subotu je saopštio da će u februaru uvesti carine od 10 odsto Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj, koje će se zatim povećati na 25 odsto i ostati na snazi dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Make America Great Again (MAGA) = Make Danmark Small Again (MDSA) = Make Europe Poor Again (MEPA). Has this idea finally sunk in, dimwits? — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 18, 2026

Grenland se nalazi u sastavu Kraljevine Danske. Tramp je u više navrata izjavljivao da ostrvo treba da postane deo SAD, dok su vlasti Danske i Grenlanda odbacile takve inicijative i poručile da očekuju poštovanje teritorijalnog integriteta

Interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za Grenland nije novo, ali je u poslednjim mesecima dobilo dramatičan obrt. Američki predsednik Donald Tramp otvoreno je izjavio da je „neophodno“ da SAD poseduju Grenland, ne isključujući ni upotrebu sile.

Čak je plasirana i ideja o faktičkoj „kupovini“ ostrva – nudeći novčanu nadoknadu svakom građaninu Grenlanda koji bi prihvatio američki suverenitet.

Razlog koji Vašington navodi jeste bezbednost: strah od jačanja ruskog i kineskog vojnog i ekonomskog prisustva na Arktiku.

(Sputnjik)