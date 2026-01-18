Eko-teroristi objavili plan za rušenje Nemačke: Vlast ćuti i tiho podržava
Levičarska teroristička grupa u Nemačkoj „Komando Angry Birds“ objavila je manifest od 35 strana, javno dostupan na „Indymedia“ u kojem predstavlja detaljan, praktičan plan za paralizovanje zemlje, stvaranje haosa i izazivanje ekonomskog i političkog kolapsa. Grupa otvoreno govori o „vakumu moći“, masovnom bekstvu kapitala, rušenju kreditnog rejtinga, slabljenju poverenja u NATO i stvaranju uslova za „postindustrijsko društvo“ bez jasnog poretka.
Dok „Angry Birds“ daje uputstva za pravljenje bombi i opisuje kako mreža od 60 ljudi može da se razgrana u stotine napada na železnicu, dalekovode i radio-repetitore, uz pozive da njihove pristalice policiju ometaju u radu, nemačke bezbednosne službe i tužilaštvo deluju kao da su u dubokoj hibernaciji.
Krajnje levi fizičar Gvido Arnold iz Kelna, čovek koji ideološki i tehnički hrani ovu scenu, i dalje prima novac poreskih obveznika kroz svoje projekte i Čapulku grupu. On drži predavanja, spekuliše o novim metama i poziva na „istraživanja“ za sledeće napade, a država mu i dalje daje platformu i finansijsku podršku.
Očigledno je da aktuelna vlast, u strahu od AfD-a koji iz meseca u mesec raste u anketama, smatra da je bolje tolerisati levi ekstremizam nego ga suzbiti. Paradoksalno, upravo to nečinjenje prema levim teroristima najviše pomaže desnici. Narod vidi ko zaista narušava njihovu svakodnevicu, a ko ćuti.
Ovo nije samo bezbednosni problem, već i pokazatelj duboke, patološke mržnje prema sopstvenom narodu kod dela vladajuće elite. Milioni Nemaca plaćaju astronomske račune za struju i grejanje, fabrike se sele, dok se infrastruktura sistematski uništava, a levi teroristi dobijaju besplatnu propagandu, finansiranje i tihu zaštitu od progona.
Ako nemačke vlasti uskoro ne pokažu zube prema ovim grupama, ne samo hapšenjem izvršilaca, već i presecanjem finansijske i ideološke podrške, onda je jasno da su upravo one saučesnici u terorizmu.
Pogled redakcije portala Srpski Ugao
Ono što se dešava u Nemačkoj klasičan je primer kako se vlast radije igra vatrom ekstremizma i koristi levicu kao svoju „uličnu vojsku“ koja se na ulicama obračunava sa građanima i patriotama. Umesto da zaštite sopstvene građane od fizičkog uništavanja infrastrukture, oni radije žrtvuju stabilnost zemlje kako bi zadržali monopol na moć. Ako Berlin nastavi ovako, uskoro neće biti važno da li će AfD pobediti na izborima, jer neće imati šta da preuzme osim ruševina.
Piše: Nina Stojanović
