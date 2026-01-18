Svet

Eko-teroristi objavili plan za rušenje Nemačke: Vlast ćuti i tiho podržava

srpskiugao

18. 01. 2026. u 19:53

Levičarska teroristička grupa u Nemačkoj „Komando Angry Birds“ objavila je manifest od 35 strana, javno dostupan na „Indymedia“ u kojem predstavlja detaljan, praktičan plan za paralizovanje zemlje, stvaranje haosa i izazivanje ekonomskog i političkog kolapsa. Grupa otvoreno govori o „vakumu moći“, masovnom bekstvu kapitala, rušenju kreditnog rejtinga, slabljenju poverenja u NATO i stvaranju uslova za „postindustrijsko društvo“ bez jasnog poretka.

Еко-терористи објавили план за рушење Немачке: Власт ћути и тихо подржава

FOTO: AP/Tanjug


Mnogo toga ukazuje na to da vlast ovakve grupe koristi kao korisno oružje u borbi protiv rastuće desnice.

Dok „Angry Birds“ daje uputstva za pravljenje bombi i opisuje kako mreža od 60 ljudi može da se razgrana u stotine napada na železnicu, dalekovode i radio-repetitore, uz pozive da njihove pristalice policiju ometaju u radu, nemačke bezbednosne službe i tužilaštvo deluju kao da su u dubokoj hibernaciji.

Krajnje levi fizičar Gvido Arnold iz Kelna, čovek koji ideološki i tehnički hrani ovu scenu, i dalje prima novac poreskih obveznika kroz svoje projekte i Čapulku grupu. On drži predavanja, spekuliše o novim metama i poziva na „istraživanja“ za sledeće napade, a država mu i dalje daje platformu i finansijsku podršku.

Očigledno je da aktuelna vlast, u strahu od AfD-a koji iz meseca u mesec raste u anketama, smatra da je bolje tolerisati levi ekstremizam nego ga suzbiti. Paradoksalno, upravo to nečinjenje prema levim teroristima najviše pomaže desnici. Narod vidi ko zaista narušava njihovu svakodnevicu, a ko ćuti.

Ovo nije samo bezbednosni problem, već i pokazatelj duboke, patološke mržnje prema sopstvenom narodu kod dela vladajuće elite. Milioni Nemaca plaćaju astronomske račune za struju i grejanje, fabrike se sele, dok se infrastruktura sistematski uništava, a levi teroristi dobijaju besplatnu propagandu, finansiranje i tihu zaštitu od progona.

Ako nemačke vlasti uskoro ne pokažu zube prema ovim grupama, ne samo hapšenjem izvršilaca, već i presecanjem finansijske i ideološke podrške, onda je jasno da su upravo one saučesnici u terorizmu.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Ono što se dešava u Nemačkoj klasičan je primer kako se vlast radije igra vatrom ekstremizma i koristi levicu kao svoju „uličnu vojsku“ koja se na ulicama obračunava sa građanima i patriotama. Umesto da zaštite sopstvene građane od fizičkog uništavanja infrastrukture, oni radije žrtvuju stabilnost zemlje kako bi zadržali monopol na moć. Ako Berlin nastavi ovako, uskoro neće biti važno da li će AfD pobediti na izborima, jer neće imati šta da preuzme osim ruševina.

Piše: Nina Stojanović

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!