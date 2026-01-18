PRETNJE NAS NEĆE ZASTRAŠITI! Tramp ne odustaje od Grenlanda, evropski saveznici poručuju da će braniti kontinent

Foto: Tanjug/AP Photo, Pool

Američki predsednik Donald Tramp optužio je vlasti evropskih zemalja koje trenutno učestvuju na vojnoj vežbi na Grenlandu s ograničenim brojem ljudstva, da opasno ugrožavaju svetski mir. S druge strane mu je espresno stigao odgovor da ga se na Starom kontinentu ne plaše i da su njegove pretnje apsurdne.

- Godinama smo subvencionisali Dansku, kao i sve zemlje EU i druge države, time što im nismo naplaćivali carine niti bilo koji drugi oblik naknade. Sada je, posle vekova, došlo vreme da Danska uzvrati. Svetski mir je doveden u pitanje! Kina i Rusija žele Grenland, i Danska po tom pitanju ne može apsolutno ništa da učini. Trenutno imaju svega dve zaprege sa psima kao zaštitu, od kojih je jedna dodata tek nedavno – poručio je Tramp.

Američki predsednik je dodao da uspešnu zaštitu mogu da pruže samo SAD, pod njegovim vođstvom, ponovivši istovremeno da je u pitanje dovedena nacionalna bezbednost SAD, ali i celog sveta.

- Povrh svega, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija i Finska otputovale su na Grenland, iz razloga koji nisu poznati. Ovo je izuzetno opasna situacija po bezbednost, sigurnost i opstanak naše planete. Ove zemlje, koje se upuštaju u ovu veoma opasnu igru, uvele su nivo rizika koji nije održiv niti prihvatljiv – podigao je glas stanar Bele kuće.

Tramp je poručio da je zbog toga neophodno, "radi zaštite globalnog mira i bezbednosti", da se preduzmu snažne mere, koje predviđaju uvođenje, od 1. februara, ovim zemljama dodatne carine od 10 odsto na svu robu. Visina će se povećati na 25 odsto od juna "sve dok se ne postigne dogovor o potpunoj i konačnoj kupovini Grenlanda."

- SAD pokušavaju da realizuju ovu transakciju već više od 150 godina. Mnogi predsednici su to pokušavali, i to s dobrim razlogom, ali je Danska uvek odbijala – ističe Tramp i dodao da je, kada je reč o Grenlandu, "potreba za sticanjem postala naročito važna".

Američki predsednik tvrdi da je otvoren za pregovore sa Danskom i bilo kojom od navedenih zemalja "koje su dovele toliko toga u opasnost". Nije trebalo dugo čekati na odgovore.

- Nikakvo zastrašivanje niti pretnje neće uticati na nas. Ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, niti bilo gde drugde u svetu kada se suočimo sa ovakvim situacijama – poručio je francuski predsednik Emanuel Makron.

Stanar Jeliseja je takođe dodao da su pretnje carinama neprihvatljive i da će Evropljani odgovoriti jedinstveno i koordinisano. Zatražio je recipročno uvođenje carina za robu iz SAD. Poručio je da će se postarati da evropski suverenitet bude očuvan i dodao da je Francuska posvećena i privržena "suverenitetu i nezavisnosti država, u Evropi i širom sveta, i Povelji UN."

- Na toj osnovi podržavamo, i nastavićemo da podržavamo, Ukrajinu, kao i to što smo izgradili koaliciju voljnih za snažni i trajan mir, radi odbrane ovih principa i naše bezbednosti. Na istoj osnovi doneli smo odluku da učestvujemo u vežbi koju je Danska organizovala na Grenlandu. Tu odluku u potpunosti preuzimamo i za nju snosimo odgovornost, jer su bezbednost na Arktiku i na spoljnim granicama naše Evrope dovedeni u pitanje – zaključio je Makron.

Britanski premijer Kir Starmer je istakao da bi uvođenje carina saveznicima, u ime kolektivne bezbednosti unutar NATO, bilo potpuno pogrešno, rekavši da će po tom pitanju direktno razgovarati sa američkom administracijom. Reagovao je i švedski premijer Ulf Kristerson.

- Nećemo dozvoliti da nas ucenjuju. Samo Danska i Grenland odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda. Uvek ću se zalagati za svoju zemlju i za naše savezničke susede. Ovo je pitanje EU koje se tiče mnogo više zemalja, od onih koje su sada označene. Švedska trenutno vodi intenzivne razgovore sa drugim državama članicama EU, Norveškom i Velikom Bitanijom, radi zajedničkog i usaglašenog odgovora – istakao je Kristerson.

Oglasila se i presednica Evropske Komisije Ursula fon der Lajen.

- Carine bi potkopale transatlantske odnose i nosile rizik opasne silazne spirale. Evropa će ostati ujedinjena, koordinisana i posvećena očuvanju svog suvereniteta – kazala je šefica evropske izvršne vlasti.

Fon der Lajenova je dodala da teritorijalni integritet i suverenitet predstavljaju temeljna načela međunarodnog prava, i da su od suštinskog značaja za Evropu i za međunarodnu zajednicu u celini.

- Unapred koordinisana danska vežba, sprovedena sa saveznicima, odgovor je na potrebu jačanja bezbednosti na Arktiku i ne predstavlja pretnju ni za koga. EU je potpuno solidarna sa Danskom i narodom Grenlanda. Dijalog ostaje od suštinskog značaja. Posvećeni smo nastavku procesa započetog prošle nedelje između Danske i SAD – istakla je Ursula fon der Lajen.

Od predsednice EK do nemačkog kancelara Fridriha Merca, lideri EU potvrdili su odlučnost da ostanu ujedinjeni, koordinisani i posvećeni odbrani evropskog suvereniteta.

- Kina i Rusija sada sigurno trljaju ruke. One su te koje imaju korist od podela među saveznicima. Ako je bezbednost Grenlanda ugrožena, to možemo da rešavamo unutar NATO. Carine rizikuju da učine Evropu i SAD siromašnijima i da potkopaju naš zajednički prosperitet. Takođe, ne smemo dozvoliti da nas ovaj spor odvrati od našeg ključnog zadatka, da pomognemo okončanju ruskog rata protiv Ukrajine - izjavila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.