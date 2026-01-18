MERKOSUR U SENCI "BITKE" ZA GRENLAND: Nemci se obradovali, Francuzi tuguju

Evropska Unija je konačno zvanično potpisala sporazum o slobodnoj trgovini sa četiri zemlje Merkosur – Argentinom, Brazilom, Urugvajem i Paragvajem.

Time je okončana jedna od najdužih i najkompleksnijih trgovinskih pregovaračkih saga u istoriji Unije.

Ceremonija potpisivanja održana je u Asunsionu, glavnom gradu Paragvaja, koji trenutno predsedava južnoameričkim blokom, u čijem je članstvu i Bolivija. Sporazum su potpisali predsednica EK Ursula fon der Lajen i predstavnici država Merkosur, u prisustvu predsednika Paragvaja Santjaga Penje, predsednika Argentine Havijera Mileija, predsednika Urugvaja Jamandua Orsija, ministra spoljnih poslova Brazila Maura Vijeire, kao i predsednika Evropskog saveta Antonija Koste. Ceremoniji su prisustvovali i predsednik Paname Hose Raul Mulino i bolivijski predsednik Rodrigo Paz.

- Pravedna trgovina umesto carina - poručila je Ursula fon der Lajen u obraćanju tokom ceremonije potpisivanja, ocenivši da sporazum predstavlja jasan signal u prilog međunarodnoj trgovini u vremenu pojačanih globalnih tenzija.

Sličnu poruku uputio je i paragvajski predsednik Santjago Penja, istakavši politički značaj dogovora. Sporazum predviđa ukidanje 91 odsto carina koje zemlje Merkosur primenjuju na proizvode iz EU, dok se Brisel obavezao da ukloni 92 odsto dažbina na robu iz Južne Amerike, pre svega poljoprivrednog porekla. Time se stvara zona slobodne trgovine koja obuhvata više od 700 miliona potrošača.

Evropskim proizvođačima se otvara lakši pristup tržištima za automobile, industrijske mašine, vino i sireve, dok se istovremeno olakšava ulazak južnoameričke govedine, živine, šećera, pirinča, meda i soje na evropsko tržište, uz definisane kvote.

To je obradovalo nemačke vlasti, jer će se, između ostalog, automobili iz ove zemlje znatno lakše prodavati u Južnoj Americi, ali izazvalo veliko protivljenje Francuske. Zvanični Pariz je tokom čitavog pregovaračkog procesa bio među najglasnijim protivnicima ovog dogovora, upozoravajući na moguće negativne posledice po domaću poljoprivredu, ali uprkos tome nije uspeo da spreči njegovo potpisivanje. Francuska se protivi nelojalnoj konkurenciji i buni zbog mogućeg uvoza poljoprivrednih proizvoda prepunih hormona, zbog različitih pravila uzgoja koja vladaju na dva kontinenta.

Pregovori o ovom sporazumu započeli su još 1999. godine i tokom više od dvadeset pet godina prolazili kroz periode zastoja, političkih preokreta i snažnog otpora, naročito u poljoprivrednim sektorima pojedinih država članica EU. Konačna verzija teksta potvrđena je u decembru 2025. godine, nakon čega je Evropska komisija uspela da obezbedi potrebnu kvalifikovanu većinu među državama članicama za njegovo potpisivanje.

ČEKA SE EVROPSKI PARLAMENT

Sporazum još ne može da stupi na snagu. Da bi bio primenjen, neophodno je da dobije saglasnost Evropskog parlamenta, kao i da prođe postupke ratifikacije predviđene evropskim zakonodavstvom.