GRENLAND DIŽE TENZIJE: Meloni poručila Trampu – ovo je greška

PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni izjavila je da se ne slaže sa uvođenjem američkih carina protiv zemalja EU koje su podržale Grenland kao odgovor na pretenzije Vašingtona, ocenivši taj potez kao grešku, prenose RIA Novosti.

- Perspektiva povećanja carina protiv zemalja koje su odlučile da doprinesu bezbednosti Grenlanda, prema mom mišljenju, predstavlja grešku i sa tim se ne slažem - istakla je Meloni italijanskim novinarima na marginama posete Južnoj Koreji.

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je ranije da će u februaru biti uvedene carine od 10 odsto na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske, koje će kasnije biti povećane na 25 odsto i važiće do postizanja dogovora o kupovini Grenlanda.

Prema rečima italijanske premijerke, želju pojedinih evropskih država da upute trupe ne treba tumačiti kao inicijativu usmerenu protiv Sjedinjenih Država.

- Čini mi se da je ovde nastao problem međusobnog razumevanja i komunikacije. I dalje insistiram na ulozi NATO-a. To je mesto gde treba zajednički da pokušamo da organizujemo instrumente odvraćanja od neprijateljskog mešanja na strateški važnoj teritoriji - objasnila je Meloni.

Ona je naglasila da je u vezi sa situacijom oko Grenlanda neophodno obnoviti dijalog i izbeći eskalaciju.

- Pre nekoliko sati razgovarala sam sa Trampom, kome sam rekla šta mislim, a takođe sam razgovarala i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, koji je potvrdio da NATO započinje rad na ovom pitanju - naglasila je Meloni, dodavši da će u nedelju telefonom razgovarati sa evropskim liderima.

Grenland je deo Kraljevine Danske. Međutim, Tramp je više puta ponavljao da ostrvo treba da postane deo Sjedinjenih Država. Vlasti Danske i Grenlanda upozoravale su Vašington na nedopustivost preuzimanja ostrva, ističući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta.

