TINEJDŽERI OPLJAČKALI POKEMON RADNJU: Ukrali kartice vredne više od 100.000 dolara (VIDEO)

Jovana Švedić

18. 01. 2026. u 15:49

U NjUJORKU je u sredu uveče došlo do oružane pljačke u prodavnici Pokemon kartica, što je šokiralo lokalnu zajednicu ljubitelja ovih kolekcionarskih kartica.

Foto: Printskrin

Trojica maskiranih muškaraca upala su u prodavnicu "Poké Court" na Menhetnu tokom organizovanog događaja.

Prema podacima policije, napadači su u više navrata uperili vatreno oružje u kupce i prodavce, a zatim su čekićima razbijali izložbene vitrine i uzeli vredne Pokemon kartice.

Vrednost ukradene robe procenjuje se na više od 100.000 američkih dolara, uključujući retke i skupe primerke koje su kolekcionari i prodavnica pažljivo čuvali.

Pored toga, iz prodavnice je odneta i gotovina iz kase, kao i mobilni telefon jednog kupca.

Tokom incidenta niko nije povređen, a osumnjičeni još uvek nisu uhvaćeni.

Istraga je i dalje u toku. 

