BRUKA U AMERICI: DŽon Stjuart ismejao Trampa (VIDEO)

В.Н.

18. 01. 2026. u 15:31

AMERIČKI voditelj Džon Stjuart, u svojoj emisiji "Dejli Šou", upitao je: "Zašto SAD moraju da okupiraju Grenland?"

БРУКА У АМЕРИЦИ: Џон Стјуарт исмејао Трампа (ВИДЕО)

Nakon toga usledio je snimak obraćanja predsednika SAD Donalda Trampa, u kojem je izneo spornu tvrdnju o Grenlandu.

– Ako mi to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland. Mi ne želimo Rusiju ili Kinu za svog suseda – rekao je Tramp.

U nastavku priloga prikazana je mapa Rusije i Aljaske, koja jasno pokazuje da su Rusija i SAD već susedi, što je izazvalo podsmeh i brojne reakcije u javnosti.

