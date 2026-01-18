BRUKA U AMERICI: DŽon Stjuart ismejao Trampa (VIDEO)
AMERIČKI voditelj Džon Stjuart, u svojoj emisiji "Dejli Šou", upitao je: "Zašto SAD moraju da okupiraju Grenland?"
Nakon toga usledio je snimak obraćanja predsednika SAD Donalda Trampa, u kojem je izneo spornu tvrdnju o Grenlandu.
– Ako mi to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland. Mi ne želimo Rusiju ili Kinu za svog suseda – rekao je Tramp.
U nastavku priloga prikazana je mapa Rusije i Aljaske, koja jasno pokazuje da su Rusija i SAD već susedi, što je izazvalo podsmeh i brojne reakcije u javnosti.
Pogledajte video:
