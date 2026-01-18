Svet

NIKADA SE NISMO PLAŠILI DA BRISELU KAŽEMO "NE": Sijarto o članstvu Ukrajine u EU

В.Н.

18. 01. 2026. u 15:20

MAĐARSKA vlada ostaje pri svom stavu o Ukrajini i neće dozvoliti njeno ubrzano pristupanje Evropskoj uniji, uprkos pritisku Brisela, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto za radio "Košut", prenose RIA Novosti.

НИКАДА СЕ НИСМО ПЛАШИЛИ ДА БРИСЕЛУ КАЖЕМО НЕ: Сијарто о чланству Украјине у ЕУ

FOTO: AP/Tanjug

- Nikada se nismo plašili da kažemo 'ne' Briselu, a reći ćemo 'ne' i članstvu Ukrajine u EU - istakao je šef mađarske diplomatije.

Naglasio je da oružani sukob u Ukrajini i dalje traje i da bi stoga njeno pristupanje zajednici "donelo plamen rata celom kontinentu".

Sijarto je takođe podsetio da se, prema ugovoru o osnivanju Evropske unije, o pristupanju novih članica može odlučiti samo konsenzusom, a bez saglasnosti Mađarske to se neće dogoditi.

Mađarska vlada je ranije više puta izjavila da bi ubrzano pristupanje Ukrajine EU uništilo evropsku ekonomiju i da bi moglo dovesti do direktnog vojnog sukoba sa Rusijom.

(RT Balkan)

