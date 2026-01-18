NIKADA SE NISMO PLAŠILI DA BRISELU KAŽEMO "NE": Sijarto o članstvu Ukrajine u EU

MAĐARSKA vlada ostaje pri svom stavu o Ukrajini i neće dozvoliti njeno ubrzano pristupanje Evropskoj uniji, uprkos pritisku Brisela, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto za radio "Košut", prenose RIA Novosti.

FOTO: AP/Tanjug

- Nikada se nismo plašili da kažemo 'ne' Briselu, a reći ćemo 'ne' i članstvu Ukrajine u EU - istakao je šef mađarske diplomatije.

Naglasio je da oružani sukob u Ukrajini i dalje traje i da bi stoga njeno pristupanje zajednici "donelo plamen rata celom kontinentu".

Sijarto je takođe podsetio da se, prema ugovoru o osnivanju Evropske unije, o pristupanju novih članica može odlučiti samo konsenzusom, a bez saglasnosti Mađarske to se neće dogoditi.

Mađarska vlada je ranije više puta izjavila da bi ubrzano pristupanje Ukrajine EU uništilo evropsku ekonomiju i da bi moglo dovesti do direktnog vojnog sukoba sa Rusijom.

(RT Balkan)

