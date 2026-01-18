Svet

SLUCKI NAJAVIO ZAKON DŽUNGLE: Brisel aktivno podržavao avanture SAD u Jugoslaviji, Iraku, Libiji, Siriji i Ukrajini, a sada...

Novosti online

18. 01. 2026. u 23:00

DVOSTRUKI standardi su se vratili EU kao bumerang, rekao je Leonid Slucki, šef Odbora Državne dume za međunarodne poslove, govoreći o situaciji oko Grenlanda.

СЛУЦКИ НАЈАВИО ЗАКОН ЏУНГЛЕ: Брисел активно подржавао авантуре САД у Југославији, Ираку, Либији, Сирији и Украјини, а сада...

Foto: Goran Šljivić

Političar je skrenuo pažnju na činjenicu da je Brisel aktivno podržavao Sjedinjene Države u svim njihovim avanturama, uključujući "raspad Jugoslavije" i situaciju u Iraku, Libiji, Siriji i Ukrajini.

- Sada ‘zakon džungle’ preti da prodre na teritoriju ‘cvetajućeg vrta’ - primetio je Slucki.“

