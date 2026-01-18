SLUCKI NAJAVIO ZAKON DŽUNGLE: Brisel aktivno podržavao avanture SAD u Jugoslaviji, Iraku, Libiji, Siriji i Ukrajini, a sada...
DVOSTRUKI standardi su se vratili EU kao bumerang, rekao je Leonid Slucki, šef Odbora Državne dume za međunarodne poslove, govoreći o situaciji oko Grenlanda.
Političar je skrenuo pažnju na činjenicu da je Brisel aktivno podržavao Sjedinjene Države u svim njihovim avanturama, uključujući "raspad Jugoslavije" i situaciju u Iraku, Libiji, Siriji i Ukrajini.
- Sada ‘zakon džungle’ preti da prodre na teritoriju ‘cvetajućeg vrta’ - primetio je Slucki.“
