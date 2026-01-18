PUTINOV SPECIJALAC ZABRINUT ZA KAJU KALAS Dmitrijev: „Možda ne bi trebalo da pije pre nego što piše objave na društvenim mrežama"

ŠEF Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev poručio je visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku Kaji Kalas da „možda ne bi trebalo da pije pre nego što piše objave na društvenoj mreži Iks“.

Foto: Profimedia

Reakcija Dmitrijeva usledila je nakon izjave Kalasove pred evroposlanicima da se svet nalazi u takvom stanju da je „sada pravo vreme da se počne piti“.

Komentarišući njene stavove o američkim carinama, Dmitrijev je napisao: - Draga Kaja, možda je bolje da se ne pije pre pisanja postova. Pretiti Sjedinjenim Državama time da će ‘postati siromašnije’ nije demonstracija snage kakvom je zamišljaš.

Kalas je ranije ocenila da će uvođenje carina zbog Grenlanda učiniti i SAD i Evropsku uniju siromašnijima, kao i da će odvući pažnju NATO-a od podrške Ukrajini.

Podsećamo, predsednik SAD Donald Tramp je u subotu najavio uvođenje carina od 10 odsto, počev od februara, na uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske.

Prema njegovim rečima, te carine će kasnije biti povećane na 25 odsto i ostaće na snazi dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda od strane Sjedinjenih Država.

Grenland je autonomna teritorija u sastavu Kraljevine Danske. Ipak, Tramp je u više navrata ponovio da bi ostrvo trebalo da postane deo SAD. Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su Vašington da odustane od takvih namera, naglašavajući da očekuju poštovanje svog teritorijalnog integriteta.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje