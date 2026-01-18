PUTINOV SPECIJALAC ZABRINUT ZA KAJU KALAS Dmitrijev: „Možda ne bi trebalo da pije pre nego što piše objave na društvenim mrežama"
ŠEF Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev poručio je visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku Kaji Kalas da „možda ne bi trebalo da pije pre nego što piše objave na društvenoj mreži Iks“.
Reakcija Dmitrijeva usledila je nakon izjave Kalasove pred evroposlanicima da se svet nalazi u takvom stanju da je „sada pravo vreme da se počne piti“.
Komentarišući njene stavove o američkim carinama, Dmitrijev je napisao: - Draga Kaja, možda je bolje da se ne pije pre pisanja postova. Pretiti Sjedinjenim Državama time da će ‘postati siromašnije’ nije demonstracija snage kakvom je zamišljaš.
Kalas je ranije ocenila da će uvođenje carina zbog Grenlanda učiniti i SAD i Evropsku uniju siromašnijima, kao i da će odvući pažnju NATO-a od podrške Ukrajini.
Podsećamo, predsednik SAD Donald Tramp je u subotu najavio uvođenje carina od 10 odsto, počev od februara, na uvoz iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske.
Prema njegovim rečima, te carine će kasnije biti povećane na 25 odsto i ostaće na snazi dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda od strane Sjedinjenih Država.
Grenland je autonomna teritorija u sastavu Kraljevine Danske. Ipak, Tramp je u više navrata ponovio da bi ostrvo trebalo da postane deo SAD. Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su Vašington da odustane od takvih namera, naglašavajući da očekuju poštovanje svog teritorijalnog integriteta.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"ZELENSKI GUBI" Dmitrijev: Bezuspešno pribegava obmanama kako bi produžio ukrajinski sukob
31. 12. 2025. u 10:03
PUTINOV SPECIJALNI IZASLANIK: Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat
21. 12. 2025. u 08:41
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)