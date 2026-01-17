Svet

NEMCI U STRAŠNOM PROBLEMU: Ako Tramp ispuni pretnju njihov košmar postaće java

В.Н

17. 01. 2026. u 22:02

MOGUĆE američke tarife na osam evropskih zemalja, koje je najavio Donald Tramp, imale bi ogromne posledice, upozorila je predsednica Udruženja nemačke automobilske industrije Hildegard Miler.

НЕМЦИ У СТРАШНОМ ПРОБЛЕМУ: Ако Трамп испуни претњу њихов кошмар постаће јава

Foto: Profimedia

- Troškovi ovih dodatnih carina bili bi ogromni za nemačku i evropsku industriju, posebno u ovim već izazovnim vremenima - rekla je Miler.

- Ono što je sada ključno jeste pametan, strateški odgovor Brisela koji je koordinisan sa zemljama pogođenim ovim merama. 

Prema studiji objavljenoj prošlog meseca, izvoz nemačkih automobila u SAD je opao za skoro 14 procenata u prva tri kvartala 2025. godine. Automobilska industrija je tako postala najteže pogođena grana nemačke industrije u trgovinskom sporu.

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!