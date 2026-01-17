NEMCI U STRAŠNOM PROBLEMU: Ako Tramp ispuni pretnju njihov košmar postaće java
MOGUĆE američke tarife na osam evropskih zemalja, koje je najavio Donald Tramp, imale bi ogromne posledice, upozorila je predsednica Udruženja nemačke automobilske industrije Hildegard Miler.
- Troškovi ovih dodatnih carina bili bi ogromni za nemačku i evropsku industriju, posebno u ovim već izazovnim vremenima - rekla je Miler.
- Ono što je sada ključno jeste pametan, strateški odgovor Brisela koji je koordinisan sa zemljama pogođenim ovim merama.
Prema studiji objavljenoj prošlog meseca, izvoz nemačkih automobila u SAD je opao za skoro 14 procenata u prva tri kvartala 2025. godine. Automobilska industrija je tako postala najteže pogođena grana nemačke industrije u trgovinskom sporu.
