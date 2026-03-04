FICO POSLAO ULTIMATUM ZELENSKOM: Ili do sutra pustite Družbu u pogon, ili se suočite sa nestankom struje!
VLADA Slovačke saopštila je danas da hitne isporuke električne energije Ukrajini i dalje funkcionišu, ali je istovremeno usvojila materijal kojim se otvara mogućnost njihovog prekida.
Na predlog premijera Roberta Fica, slovačka vlada je preporučila ministru finansija da preduzme korake kako bi ugovor o hitnim isporukama električne energije mogao biti raskinut, ukoliko Ukrajina do sutra ne obnovi protok nafte kroz naftovod Družba!
Drugim rečima, i dalje se šalje električna energija Ukrajini, ali vlada je postavila jasan okvir: ukoliko se ne ispune uslovi vezani za transport nafte, ministar finansija ima mandat da pokrene proces prekida isporuka.
Ukrajina pred teškim izborom
Trenutne isporuke još funkcionišu, ali odluka vlade jasno pokazuje da je ovo ultimatum sa konkretnim rokovima. Ukrajina je stavljena pred izbor: ili se uspostavi normalan tok nafte, ili bi mogli da se suoče sa ozbiljnim problemima u snabdevanju električnom energijom.
Vlada je ovaj potez obrazložila kao recipročnu meru na situaciju sa transportom ruske nafte kroz Slovačku, dok su energetski stručnjaci upozorili da bi eventualni prekid mogao imati šire posledice u regionu, naročito u periodima povećane potrošnje električne energije.
(Energie-portal)
BONUS VIDEO:
