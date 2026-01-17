Svet

SVAĐA BUKTI: Novi odgovor Trampu iz Evrope zbog opasne pretnje Vašingtona

В.Н.

17. 01. 2026. u 21:36

BRITANSKI premijer Kir Starmer kritikovao je planove američkog predsednika Donalda Trampa da uvede carine nekim evropskim zemljama zbog Grenlanda.

СВАЂА БУКТИ: Нови одговор Трампу из Европе због опасне претње Вашингтона

Foto: Tanjug/AP

On je odluku nazvao „potpuno pogrešnom“ i obećao da će se direktno obratiti američkoj administraciji po tom pitanju, javlja Skaj njuz .

- Nametanje carina saveznicima zbog težnje ka kolektivnoj bezbednosti NATO-a je potpuno pogrešno - rekao je Starmer.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da  će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva