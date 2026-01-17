SVAĐA BUKTI: Novi odgovor Trampu iz Evrope zbog opasne pretnje Vašingtona
BRITANSKI premijer Kir Starmer kritikovao je planove američkog predsednika Donalda Trampa da uvede carine nekim evropskim zemljama zbog Grenlanda.
On je odluku nazvao „potpuno pogrešnom“ i obećao da će se direktno obratiti američkoj administraciji po tom pitanju, javlja Skaj njuz .
- Nametanje carina saveznicima zbog težnje ka kolektivnoj bezbednosti NATO-a je potpuno pogrešno - rekao je Starmer.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.
