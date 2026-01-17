EVROPA NA KOLENIMA? Tramp preti nikad jače, a sada je stigao odgovor iz Brisela
TARIFE SAD protiv zemalja EU zbog Grenlanda prete da pogoršaju transatlantske odnose, navela je šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na Iksu.
- Uvođenje tarifa bi potkopalo transatlantske odnose i stvorilo rizik od opasne spirale pada. Evropa će ostati ujedinjena, koordinisana i posvećena očuvanju svog suvereniteta - naglasila je ona.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.
Teritorijalni integritet i suverenitet su osnovni principi međunarodnog prava, istakla je ona.
- Oni su od suštinskog značaja za Evropu i za međunarodnu zajednicu u celini - navodi Ursula fon der Lajen.
