Svet

EVROPA NA KOLENIMA? Tramp preti nikad jače, a sada je stigao odgovor iz Brisela

В.Н.

17. 01. 2026. u 21:05

TARIFE SAD protiv zemalja EU zbog Grenlanda prete da pogoršaju transatlantske odnose, navela je šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na Iksu.

ЕВРОПА НА КОЛЕНИМА? Трамп прети никад јаче, а сада је стигао одговор из Брисела

Foto: Tanjug

- Uvođenje tarifa bi potkopalo transatlantske odnose i stvorilo rizik od opasne spirale pada. Evropa će ostati ujedinjena, koordinisana i posvećena očuvanju svog suvereniteta - naglasila je ona.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.

Teritorijalni integritet i suverenitet su osnovni principi međunarodnog prava, istakla je ona.

- Oni su od suštinskog značaja za Evropu i za međunarodnu zajednicu u celini - navodi Ursula fon der Lajen.

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera

"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera