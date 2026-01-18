TAKER PONIZIO KRUZA! Amerika bruji o vatrenoj razmeni o Iranu: Ne znate ništa (VIDEO)
NOVINAR Taker Karlson je prošlog leta oštro kritikovao senatora Teda Kruza, republikanca iz Teksasa, zbog njegovih komentara u vezi sa tekućim sukobom između Izraela i Irana.
Senator Kruz se pridružio emisiji „Šou Takera Karlsona“, gde su razgovarali o njegovim ponovljenim javnim komentarima u kojima osuđuje Iran zbog gomilanja nuklearnog arsenala. Karlson ga je tokom tog razgovora osporio u vezi sa njegovim poznavanjem zemlje.
- Koliko ljudi živi u Iranu? - pitao je Karlson.
Senator je odgovorio da ne zna.
- Ne znate broj stanovnika zemlje koju želite da srušite? - upitao je Karlson.
Karlson je zatim rekao da Iran ima 92 miliona stanovnika i pitao Kruza kako to ne zna.
Karlson je zatim pitao kakav je etnički sastav Irana.
- Ne znate ništa o Iranu - rekao je Taker.
Karlson je objavio snimak žestoke razmene na Iksu pre objavljivanja celog podkasta.
Snimak se danas ponovo širi društvenim mrežama zbog američkog mešanja u unutrašnja pitanja Irana.
