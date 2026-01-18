Svet

TAKER PONIZIO KRUZA! Amerika bruji o vatrenoj razmeni o Iranu: Ne znate ništa (VIDEO)

Novosti online

18. 01. 2026. u 16:30

NOVINAR Taker Karlson je prošlog leta oštro kritikovao senatora Teda Kruza, republikanca iz Teksasa, zbog njegovih komentara u vezi sa tekućim sukobom između Izraela i Irana.

ТАКЕР ПОНИЗИО КРУЗА! Америка бруји о ватреној размени о Ирану: Не знате ништа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin YT/ Tucker Carlson

Senator Kruz se pridružio emisiji „Šou Takera Karlsona“, gde su razgovarali o njegovim ponovljenim javnim komentarima u kojima osuđuje Iran zbog gomilanja nuklearnog arsenala. Karlson ga je tokom tog razgovora osporio u vezi sa njegovim poznavanjem zemlje.

- Koliko ljudi živi u Iranu? - pitao je Karlson.

Senator je odgovorio da ne zna.

- Ne znate broj stanovnika zemlje koju želite da srušite? - upitao je Karlson.

Karlson je zatim rekao da Iran ima 92 miliona stanovnika i pitao Kruza kako to ne zna.

Karlson je zatim pitao kakav je etnički sastav Irana.

- Ne znate ništa o Iranu - rekao je Taker.

Karlson je objavio snimak žestoke razmene na Iksu pre objavljivanja celog podkasta.

Snimak se danas ponovo širi društvenim mrežama zbog američkog mešanja u unutrašnja pitanja Irana.

