"GRENLAND NIJE NA PRODAJU": Premijer Nilsen poveo masovne proteste protiv Trampovog plana

U GLAVNOM gradu Grenlanda, Nuku, danas su održani protesti koje je predvodio premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen, protiv planova američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad tim arktičkim ostrvom.

Foto: Profimedia

Stotine učesnika protesta, predvođeni premijerom Grenlanda, nosili su zastave i transparente, na kojima je pisalo "Grenland nije na prodaju" i "Ne znači ne", tokom protestne šetnje kroz centar grada, do američkog konzulata, prenosi Rojters.

Protesti protiv planova američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koji je danska autonomna teritorija, ranije danas su održani i u glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, a na njima je učestvovalo oko 20.000 ljudi.

Učesnici protesta, koji su se okupili na Trgu gradske kuće u Kopenhagenu pre nego što su krenuli ka američkoj ambasadi, skandirali su "Grenland nije na prodaju", a neki su držali transparente sa sloganima poput "Dalje ruke od Grenlanda" i crveno-bele zastave Grenlanda.

Proteste su organizovale grenlandske grupe za ljudska prava, u saradnji sa nevladinom organizacijom ActionAid Denmark.

Američki predsednik Donald Tramp je kazao da je Grenland od vitalnog značaja za bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, zbog svog strateškog položaja i velikih zaliha minerala, i da ne isključuje upotrebu sile da bi ga preuzeo.

Više evropskih zemalja poslalo je tokom ove nedelje svoje vojno osoblje na Grenland, na zahtev Danske.



(Tanjug)