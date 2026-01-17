ODLUKA IZ KIJEVA POTRESLA VRH VLASTI: Zelenski prelomio posle ključnog sastanka
VLADIMIR Zelenski je objavio da je sa ukrajinskim ministrom odbrane razgovarao o radu sistema protivvazdušne odbrane, navodi STRANA.ua.
- Takođe će biti odluka koje su neophodne za promenu našeg sistema bezbednosti, uključujući i kadrovske odluke - naglasio je Zelenski.
Ranije je izjavio da je Kijev dobio "ozbiljan paket" raketa za sisteme protivvazdušne odbrane.
(RT)
