ODLUKA IZ KIJEVA POTRESLA VRH VLASTI: Zelenski prelomio posle ključnog sastanka

VLADIMIR Zelenski je objavio da je sa ukrajinskim ministrom odbrane razgovarao o radu sistema protivvazdušne odbrane, navodi STRANA.ua.

FOTO: Tanjug/AP

- Takođe će biti odluka koje su neophodne za promenu našeg sistema bezbednosti, uključujući i kadrovske odluke - naglasio je Zelenski.

Ranije je izjavio da je Kijev dobio "ozbiljan paket" raketa za sisteme protivvazdušne odbrane.

(RT)

