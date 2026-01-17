Svet

ORBAN DIGAO ALARM: Zapadna Evropa se sprema za rat sa Rusijom - Ovo više nisu politički sastanci

17. 01. 2026. u 16:35

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je da se Zapadna Evropa „otvoreno priprema za rat sa Rusijom“ i da sednice Saveta EU sve više liče na „ratne savete“.

- Vidim šta se dešava na sednicama Saveta EU i čvrsto vam kažem da spremaju za rat. Ti sastanci više nisu političke rasprave — u poslednje vreme to su ratni saveti, gde zemlje koje su znatno veće od nas — Nemci, Francuzi i tako dalje — raspravljaju kako ćemo pobediti Ruse, kako ćemo ih naterati da plate reparacije, kako ćemo ih naterati da vrate novac koji sada dajemo Ukrajincima… Tako da u Zapadnoj Evropi ide prava priprema za rat - rekao je Orban.

On je naveo da je pretnja uvlačenja Mađarske u rat „svakodnevna opasnost“, zbog čega, kako je rekao, prve dve tačke svakog plana mađarske vlade za budućnost glase: „ostati po strani od rata“ i „ne davati svoj novac Ukrajini“.

Orban je takođe izjavio da odnose Rusije i Mađarske ne želi da naziva „prijateljskim“, već „korektnim i izbalansiranim“.

- Ne želim da koristim reč ‘prijateljski’, jer bi to zvučalo kao provokacija, ali mi imamo korektne, izbalansirane odnose sa Rusijom - rekao je mađarski premijer.

Prema njegovim rečima, Mađarska trenutno ima veoma dobre odnose sa Kinom, Turskom i zemljama Srednje Azije. Dodao je da odnosi sa Nemačkom nisu u najboljem stanju, ali da imaju potencijal, dok se to, kako je naveo, kompenzuje produktivnom političkom saradnjom sa Italijom.

Orban je dodao i da je Mađarska izgradila dobre veze sa Češkom i susednim Slovačkom i Srbijom, uprkos „dugoj i složenoj istoriji“ zajedničkog života u susedstvu.

(Sputnjik)

