ORBAN DIGAO ALARM: Zapadna Evropa se sprema za rat sa Rusijom - Ovo više nisu politički sastanci
PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je da se Zapadna Evropa „otvoreno priprema za rat sa Rusijom“ i da sednice Saveta EU sve više liče na „ratne savete“.
- Vidim šta se dešava na sednicama Saveta EU i čvrsto vam kažem da spremaju za rat. Ti sastanci više nisu političke rasprave — u poslednje vreme to su ratni saveti, gde zemlje koje su znatno veće od nas — Nemci, Francuzi i tako dalje — raspravljaju kako ćemo pobediti Ruse, kako ćemo ih naterati da plate reparacije, kako ćemo ih naterati da vrate novac koji sada dajemo Ukrajincima… Tako da u Zapadnoj Evropi ide prava priprema za rat - rekao je Orban.
On je naveo da je pretnja uvlačenja Mađarske u rat „svakodnevna opasnost“, zbog čega, kako je rekao, prve dve tačke svakog plana mađarske vlade za budućnost glase: „ostati po strani od rata“ i „ne davati svoj novac Ukrajini“.
Orban je takođe izjavio da odnose Rusije i Mađarske ne želi da naziva „prijateljskim“, već „korektnim i izbalansiranim“.
- Ne želim da koristim reč ‘prijateljski’, jer bi to zvučalo kao provokacija, ali mi imamo korektne, izbalansirane odnose sa Rusijom - rekao je mađarski premijer.
Prema njegovim rečima, Mađarska trenutno ima veoma dobre odnose sa Kinom, Turskom i zemljama Srednje Azije. Dodao je da odnosi sa Nemačkom nisu u najboljem stanju, ali da imaju potencijal, dok se to, kako je naveo, kompenzuje produktivnom političkom saradnjom sa Italijom.
Orban je dodao i da je Mađarska izgradila dobre veze sa Češkom i susednim Slovačkom i Srbijom, uprkos „dugoj i složenoj istoriji“ zajedničkog života u susedstvu.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
PONOVO KUVA NA BLISKOM ISTOKU: Ajatolah izvređao Trampa, oglasio se Stejt department
17. 01. 2026. u 15:31
ORBAN SE OGLASIO O GRENLANDU: Evo ko treba da odlučuje o sudbini ostrva
15. 01. 2026. u 21:44
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)