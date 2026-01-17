PONOVO KUVA NA BLISKOM ISTOKU: Ajatolah izvređao Trampa, oglasio se Stejt department

STEJT department odgovorio Hamneiju, SAD čuju da Iran razmatra napade na američke baze i upozoravaju na snažnu odmazdu.

Foto: Profimedia

Na zvaničnom nalogu američkog Stejt departmenta na persijskom jeziku na društvenoj mreži Iks objavljen je odgovor iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju, koji je američkog predsednika Donalda Trampa nazvaokriminalcem.

Kako je objavljeno, SAD su čule da Islamska Republika priprema opcije za ciljanje američkih baza i upozorili na odmazdu.

ما گزارش‌هایی شنیده‌ایم مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی است. همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ بارها تأکید کرده است، همه گزینه‌ها روی میز باقی مانده‌اند و اگر رژیم جمهوری اسلامی اقدام به حمله به دارایی‌های آمریکا کند،… pic.twitter.com/3Rj0HU2FBv — USAbehFarsi (@USABehFarsi) January 17, 2026

- Kao što je predsednik Tramp više puta naglasio, sve opcije ostaju na stolu, i ako režim Islamske Republike napadne američku imovinu, Islamska Republika će se suočiti sa silom koja je veoma, veoma moćna. Već smo ovo rekli i kažemo ponovo: Ne igrajte igre sa predsednikom Trampom - naveo je Stejt department.

Podsetimo, prethodno je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei da američkog predsednika Donalda Trampa smatra "kriminalcem" i da Iran Trampa smatra odgovornim za nanošenje žrtava, štete i klevete Irancima tokom protesta širom zemlje.

(Jpost)

BONUS VIDEO - SVE SE TRESLO: Ruski tenkovi na Crvenom trgu