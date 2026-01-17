PONOVO KUVA NA BLISKOM ISTOKU: Ajatolah izvređao Trampa, oglasio se Stejt department
STEJT department odgovorio Hamneiju, SAD čuju da Iran razmatra napade na američke baze i upozoravaju na snažnu odmazdu.
Na zvaničnom nalogu američkog Stejt departmenta na persijskom jeziku na društvenoj mreži Iks objavljen je odgovor iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju, koji je američkog predsednika Donalda Trampa nazvaokriminalcem.
Kako je objavljeno, SAD su čule da Islamska Republika priprema opcije za ciljanje američkih baza i upozorili na odmazdu.
- Kao što je predsednik Tramp više puta naglasio, sve opcije ostaju na stolu, i ako režim Islamske Republike napadne američku imovinu, Islamska Republika će se suočiti sa silom koja je veoma, veoma moćna. Već smo ovo rekli i kažemo ponovo: Ne igrajte igre sa predsednikom Trampom - naveo je Stejt department.
Podsetimo, prethodno je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei da američkog predsednika Donalda Trampa smatra "kriminalcem" i da Iran Trampa smatra odgovornim za nanošenje žrtava, štete i klevete Irancima tokom protesta širom zemlje.
(Jpost)
BONUS VIDEO - SVE SE TRESLO: Ruski tenkovi na Crvenom trgu
Preporučujemo
"IRANSKA NACIJA SLOMILA KIČMU POBUNE" Hamnei: Protesti u Iranu posledica "američke pobune"
17. 01. 2026. u 13:03
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)