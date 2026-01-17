JASNA PORUKA LIDERA AfD: Nemačka da razgovara s Putinom, Zelenski da prihvati kompromis
NEMAČKE vlasti moraju da pokrenu dijalog sa Rusijom kako bi prekinule spiralu eskalacije oko Ukrajine, izjavio je lider stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Tino Krupala.
- Da bi se prekinula spirala eskalacije, savezna vlada mora konačno da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom - rekao je on.
Hrupala je dodao da Nemačka i Velika Britanija nisu spremne za deeskalaciju i da podstiču sukob kontinuiranim isporukama novca i oružja. Smatra da bi Vladimir Zelenski trebalo da prihvati već predložene kompromise kako bi se zaustavio gubitak života.
Prema njegovom mišljenju, Rusija nije izgubila sukob i neće izgubiti oslobođene teritorije, tako da Ukrajina mora sama da odluči koliko dugo može i želi da nastavi sukob.
(RTS)
