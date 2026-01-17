Svet

MEDVEDČUK: Neće biti mira u Ukrajini 2026. godine

Novosti online

17. 01. 2026. u 19:30

MIR neće doći u Ukrajinu 2026. godine, izjavio je za TASS Viktor Medvedčuk, vođa pokreta Druga Ukrajina i bivši lider zabranjene stranke Opoziciona platforma – Za život.

МЕДВЕДЧУК: Неће бити мира у Украјини 2026. године

Foto: Depositphotos

- Ne, neće biti (mira). Neki ljudi pogrešno veruju da mir znači povratak u predratna vremena, nadajući se da će se sve vratiti na staro - rekao je on.

Medvedčuk je uveren da neprijateljstva neće prestati dok se ne završi "rat u glavama".

Prema njegovim rečima, "ratna stranka" u Ukrajini teži nastavku sukoba.

Medvedčuk je ranije izjavio da Zelenski nikada neće moći da spere sramotu napada na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina .

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BATO MOJ... Pevač Granda skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)

"BATO MOJ..." Pevač "Granda" skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)