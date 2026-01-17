MIR neće doći u Ukrajinu 2026. godine, izjavio je za TASS Viktor Medvedčuk, vođa pokreta Druga Ukrajina i bivši lider zabranjene stranke Opoziciona platforma – Za život.

Foto: Depositphotos

- Ne, neće biti (mira). Neki ljudi pogrešno veruju da mir znači povratak u predratna vremena, nadajući se da će se sve vratiti na staro - rekao je on.

Medvedčuk je uveren da neprijateljstva neće prestati dok se ne završi "rat u glavama".

Prema njegovim rečima, "ratna stranka" u Ukrajini teži nastavku sukoba.

Medvedčuk je ranije izjavio da Zelenski nikada neće moći da spere sramotu napada na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina .