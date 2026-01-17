MEDVEDČUK: Neće biti mira u Ukrajini 2026. godine
MIR neće doći u Ukrajinu 2026. godine, izjavio je za TASS Viktor Medvedčuk, vođa pokreta Druga Ukrajina i bivši lider zabranjene stranke Opoziciona platforma – Za život.
- Ne, neće biti (mira). Neki ljudi pogrešno veruju da mir znači povratak u predratna vremena, nadajući se da će se sve vratiti na staro - rekao je on.
Medvedčuk je uveren da neprijateljstva neće prestati dok se ne završi "rat u glavama".
Prema njegovim rečima, "ratna stranka" u Ukrajini teži nastavku sukoba.
Medvedčuk je ranije izjavio da Zelenski nikada neće moći da spere sramotu napada na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina .
Preporučujemo
RUSI O SITUACIJI U KUPJANSKU: Grad je pod našom kontrolom, ofanziva Ukrajinaca bez uspeha
16. 01. 2026. u 15:29
RAZBUKTAVA SE POLITIČKI OBRAČUN U UKRAJINI Timošenko: "Režim u Kijevu je fašistički"
16. 01. 2026. u 14:33
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)