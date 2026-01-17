ZABRINUTI POGLED U DALJINU I CIGARETA MEĐU PRSTIMA: Snimak usijao mreže - Ministri Danske i Grenlanda "duvane" ispred Bele kuće (VIDEO)

MINISTAR spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen i njegova grenlandska koleginica Vivijan Mocfelt sastali su se sa potpredsednikom Amerike Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubijom pre par dana u Beloj kući. Danas se na društvenim mrežama pojavio zanimljiv snimak zabeležen nakon sastanaka, a usnimljen odmah ispred Bele kuće.

Foto: Printskrin/Instagram/popular.front

Naime, nakon sastanka, ministar Danske i ministarka Grenlanda usnimljeni su ispred Bele kuće kako puše cigarete, a snimak se pojavio na društvenoj mreži Instagram.

Pogledajte izraze na njihovim licima u ovom momentu:

Povod sastanka i razgovora bila je izjava predsednika SAD Donalda Trampa da Vašington mora da preuzme kontrolu nad Grenlandom, inače autonomnom teritorijom pod upravom Danske.

BONUS VIDEO:

Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija