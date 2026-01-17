U DANSKOJ I NA GRENLANDU NAJAVLJENI PROTESTI: Zahtevaju poštovanje Danskog kraljevstva i prava Grenlanda na samoopredeljenje

U DANSKOJ i na Grenlandu za danas su najavljeni protesti protiv planova SAD da preuzmu to arktičko ostrvo.

Foto: Profimedia

Prema rečima organizatora, cilj je da se pošalje "jasna i jedinstvena poruka o poštovanju demokratije i osnovnih ljudskih prava Grenlanda".

U Danskoj su zakazane demonstracije u Kopenhagenu, Orhusu, Olborgu i Odenseu od 12 do 14 časova.

Na Grenlandu će se demonstracije održati u gradovima Nuk, Asijat, Kakortok i Ilulisat u 13 časova po lokalnom vremenu (17 sati po srednjeevropskom vremenu), prenosi danski TV kanal DR. Demonstracije organizuju Uagut - Nacionalna organizacija Grenlanda u Danskoj, građanska inicijativa "Ruke dalje od Kalaalit Nunata" (zvanični naziv za Grenland) i Inuiti - Zajedničko udruženje grenlandskih lokalnih udruženja u Danskoj u saradnji sa nevladinom organizacijom "Međunarodna saradnja" (Mellemfolkeligt Samvirke).

- Zahtevamo poštovanje Danskog kraljevstva i prava Grenlanda na samoopredeljenje. Demonstracije su mirne i imaju za cilj da pošalju jasan signal poštovanja, suvereniteta i jednakosti - poručila je Kamila Zizing, predsednica Udruženja Inuita.

Portparolka organizacije Uagut, Džuli Rademaher, istakla je da su nedavni događaji stavili Grenland i Dansu pod pritisak i pozvala na jedinstvo.

- Apelujemo na Grenlanđane i na Grenlandu i u Danskoj da se ujedine - poručila je ona. Kako navode organizatori, protesti su otvoreni za svakoga "ko želi da pokaže solidarnost i podršku".

(Tanjug)

