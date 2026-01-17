DA LI NATO OSTAJE BEZ VOĐE? Stoltenberg: Ne isključujem mogućnost da SAD napuste alijansu
BIVŠI generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da ne isključuje mogućnost da Sjedinjene Države, usled nesuglasica sa evropskim članicama alijanse, mogu napustiti NATO, prenosi nemački „Špigl“.
- Moramo da gradimo odnose sa SAD, a to znači i da treba da govorimo kada se s njima ne slažemo. Druga poruka je sledeća: ne mogu da obećam da će SAD ostati u NATO. Niko to ne može da obeća - rekao je Stoltenberg.
On je naglasio da ostale članice NATO treba da učine sve što je u njihovoj moći kako bi smanjile rizik od izlaska SAD iz saveza, ali i da ostanu u poziciji koja će im omogućiti da „se izbore s tim, ako do toga ipak dođe“.
- Ništa nije večno, okolnosti se mogu menjati. Ali možemo da se zapitamo koje akcije povećavaju šanse za očuvanje NATO i transatlantskog jedinstva - dodao je.
(SPUTNjIK)
