DA LI NATO OSTAJE BEZ VOĐE? Stoltenberg: Ne isključujem mogućnost da SAD napuste alijansu

P. Đurđević

17. 01. 2026. u 08:36

BIVŠI generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da ne isključuje mogućnost da Sjedinjene Države, usled nesuglasica sa evropskim članicama alijanse, mogu napustiti NATO, prenosi nemački „Špigl“.

Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

- Moramo da gradimo odnose sa SAD, a to znači i da treba da govorimo kada se s njima ne slažemo. Druga poruka je sledeća: ne mogu da obećam da će SAD ostati u NATO. Niko to ne može da obeća - rekao je Stoltenberg.

Foto: Profimedia

On je naglasio da ostale članice NATO treba da učine sve što je u njihovoj moći kako bi smanjile rizik od izlaska SAD iz saveza, ali i da ostanu u poziciji koja će im omogućiti da „se izbore s tim, ako do toga ipak dođe“.

Foto: Profimedia

- Ništa nije večno, okolnosti se mogu menjati. Ali možemo da se zapitamo koje akcije povećavaju šanse za očuvanje NATO i transatlantskog jedinstva - dodao je.

