TRAMP PONUDIO EL SISIJU: Posredovaću u sporu sa Etiopijom, oko vode iz reke Nil

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponudio je u pismu predsedniku Egipta, Abdelu Fatahu el Sisiju da Sjedinjene Američke Države posreduju u sporu između Egipta i Etiopije, oko vode iz reke Nil.

Tramp je u pismu El Sisiju, koje je objavio na platformi Truth Social, rekao da je "spreman" da pomogne u "rešavanju pitanja 'deljenja vode Nila' jednom za svagda", jer razume "duboki značaj" te reke za Egipat.

-Moj tim i ja razumemo dubok značaj reke Nil za Egipat i za njegovo stanovništvo, i želim da vam pomognem da postignete rešenje koje će osigurati potrebe vode u Egiptu, Republici Sudanu i Etiopiji, daleko u budućnost, kazao je Tramp u pismu El Sisiju.

Dodao je da SAD smatraju da nijedna država u tom regionu ne bi trebala da "jednostrano kontroliše dragocene resurse Nila", i da time svoje susede dovodi u nepovoljnu situaciju.

Tramp se pozvao da posreduje zbog tenzija između Egipta i Etiopije koje je izazvala izgradnja velike brane koju je Etiopija završila prošle godine, što je u Kairu izazvalo zabrinutost da će to smanjiti količinu vode iz Nila koja će dolaziti do Egipta.

