PUTIN PORUČIO: Uvođenje bespilotnih sistema nije prolazni trend, već nužnost
RUSKI predsednik Vladimir Putin smatra da uvođenje bespilotnih sistema - letelica, dronova, vozova, taksija - nije prolazni trend, već nužnost.
-Uvođenje autonomnih bespilotnih rešenja svakako nije prolazni trend. To je nužnost, put ka jačanju globalne konkurentnosti naše zemlje, rešavanju pitanja socioekonomskog razvoja u uslovima zategnutog tržišta rada i demografskih izazova i obezbeđivanju bezbednosti, a na kraju krajeva, i suvereniteta Rusije, naglasio je Putin, otvarajući sastanak o razvoju autonomnih sistema, prenosi TASS.
Upotreba bespilotnih sistema u svim oblastima života mora da se poveća deset puta, zatražio je Putin ističući da će od toga, naravno, zavisiti i uspešna realizacija najvažnijih planova i inicijativa zemlje.
On je naveo tokom sastanka o razvoju bespilotnih sistema da ne smeju da postoje prepreke za tehnološki razvoj, uključujući u to i politiku, a istovremeno, posebna pažnja mora da se posveti bezbednosti.
Ruski predsednik zatražio je da stručnjaci te zemlje otklone zastoje u razvoju bespilotnih sistema, posebno kada je reč o taksijima bez vozača.
-Preduzeti su važni koraci, ali u određenim oblastima i dalje značajno zaostajemo za nekim drugim zemljama. Na primer, u nekim gradovima širom sveta, taksiji bez vozača više nisu samo izolovani eksperimenti, već se sada koriste masovno, i prevoze putnike. Još važnije, brojne zemlje su postigle puni suverenitet u proizvodnji tehničkih komponenti za autonomna vozila, rekao je Putin na sastanku o razvoju autonomnih sistema, prenosi Interfaks.
On je naglasio da Rusija ima naučni, ljudski i industrijski potencijal da postane globalni lider u razvoju, proizvodnji i širokoj primeni autonomnih sistema, kao i da ove ključne tehnologije, zajedno sa digitalnim platformama i veštačkom inteligencijom, oblikuju budućnost celog sveta.
