OD 10. do 16. januara, kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte na teritoriji Rusije, ruska vojska izvela je jedan masovni i šest grupnih udara, pogodivši vojno-industrijske objekte, energetske objekte, transportnu i lučku infrastrukturu koju koriste Oružane snage Ukrajine.

Foto profimedia/printskrin oruzjeonline.com/MO Rusije

Oružane snage Rusije oslobodile su pet naselja za nedelju dana, neutralisavši gotovo 8700 ukrajinskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije u nedeljnom izveštaju sa fronta.

Od 10. do 16. januara, kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne objekte na teritoriji Rusije, ruska vojska izvela je jedan masovni i šest grupnih udara, pogodivši vojno-industrijske objekte, energetske objekte, transportnu i lučku infrastrukturu koju koriste Oružane snage Ukrajine, a takođe skladišta goriva, vojne aerodrome, pogone za proizvodnju i skladišta bespilotnih letelica dugog dometa, kao i lokacije ukrajinske vojske i stranih plaćenika.

Jedinice grupe trupa "Sever" oslobodile su tokom prošle nedelje naselje Komarovka u Sumskoj oblasti. Jedinice ove grupe trupa su za nedelju dana eliminisale 1.345 ukrajinskih vojnika, četiri borbena oklopna vozila, 92 automobila i deset artiljerijskih oruđa. Uništeno je takoše sedam stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu, kao i 23 skladišta municije, goriva i materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su tokom prethodne nedelje iz stroja gotovo 1.340 ukrajinskih vojnika, jedan tenk, 16 borbenih oklopnih vozila, 132 automobila i šest artiljerijskih oruđa. Uništeno je takođe šest stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu, kao i 26 skladišta municije.

Jedinice grupe trupa "Jug" oslobodile su selo Zakotno u Donjeckoj Narodnoj Republici, a takođe neutralisale 1140 ukrajinskih vojnika, dva tenka, 42 borbena oklopna vozila, 105 automobila, 22 artiljerijska oruđa, osam stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu, 18 skladišta municije, goriva i materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su u prethodnih nedelju dana 2.835 ukrajinskih vojnika, tri tenka, 30 borbenih oklopnih vozila, 60 automobila, osam artiljerijskih oruđa i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" oslobodile su naselje Žovtnjevo u Zaporoškoj oblasti. Jedinice ove grupe trupa su tokom prethodne nedelje izbacile iz stroja 1.665 ukrajinskih vojnika, 30 borbenih oklopnih vozila, 74 automobila, osam artiljerijskih oruđa, četiri skladišta municije i materijalnih sredstava.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" oslobodile su naselja Belogorje i Novobojkovsko u Zaporoškoj oblasti, a takođe eliminisale 370 vojnika, jedan tenk, pet borbenih oklopnih vozila, 74 automobila, sedam artiljerijskih oruđa, osam stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu, kao i 12 skladišta municije i materijalnih sredstava.

Sistemima PVO oborena je 31 avio-bomba, 21 projektil višecevnog lansera "HIMARS" američke proizvodnje, tri vođene rakete dugog dometa "neptun" i 1.138 dronova.

(rt.rs)

