(MAPA) BITKA ZA KUPJANSK: Ruske snage drže odbranu, ali ofanziva VSU traje Kijev uvodi sveže snage

Predrag Stojković

16. 01. 2026. u 17:30

SITUACIJA u kupjanskom pravcu ostaje napeta, neprijatelj uvodi nove jedinice u grad. Žestoki sukobi se nastavljaju na mostobranu, a broj uništenih vozila ukrajinskih oružanih snaga na redovno ciljanim prelazima raste.

KAKO SE SITUACIJA RAZVIJA?

Snimci objektivnog nadzora i dalje se pojavljuju na mreži, što ukazuje na prisustvo ukrajinskih snaga na položajima severno od grada, kao i u Kupjansku i Kupjansk-Uzlovi.

Ruske oružane snage održavaju fokusnu odbranu prvenstveno na severnoj i severoistočnoj periferiji grada. U centralnom delu, sudeći po izgledu komunikacionih antena, koncentracija neprijateljskih snaga postepeno se povećava.

Ruska artiljerija kalibra 203 mm nastavlja da gađa Podolj, koji je „oslobođen na zaslužan način“ 4. januara. Video objavljen 14. januara, prema našim informacijama, zapravo je snimljen pre oko nedelju dana.

Zanimljiv snimak pojavio se iz okoline Stepove Novoselivke, gde su ruski operateri NRTK-a uništili ukrajinski položaj dronom, koji se nalazio 4,5 kilometara istočno od Peščanog. Pola kilometra južnije, uništen je još jedan centar za upravljanje bespilotnim letelicama.

Borbe se nastavljaju izuzetno teške i žestoke. Neprijatelj još nije iscrpeo svoje rezerve i nastavlja da pomera snage u grad i uopšte na levu obalu.

Postoje i pozitivni znaci — dokazi o uspešnom radu operatera bespilotnih letelica (uključujući i Rubikon) su sve veći. Međutim, pretpostavljeni grupe ne žure da odustanu od ulepšanih izveštaja, što izaziva probleme i nesumnjivo će doneti nove.

(Ribar)

