(MAPA) BITKA ZA KUPJANSK: Ruske snage drže odbranu, ali ofanziva VSU traje Kijev uvodi sveže snage
SITUACIJA u kupjanskom pravcu ostaje napeta, neprijatelj uvodi nove jedinice u grad. Žestoki sukobi se nastavljaju na mostobranu, a broj uništenih vozila ukrajinskih oružanih snaga na redovno ciljanim prelazima raste.
Snimci objektivnog nadzora i dalje se pojavljuju na mreži, što ukazuje na prisustvo ukrajinskih snaga na položajima severno od grada, kao i u Kupjansku i Kupjansk-Uzlovi.
Ruska artiljerija kalibra 203 mm nastavlja da gađa Podolj, koji je „oslobođen na zaslužan način“ 4. januara. Video objavljen 14. januara, prema našim informacijama, zapravo je snimljen pre oko nedelju dana.
Zanimljiv snimak pojavio se iz okoline Stepove Novoselivke, gde su ruski operateri NRTK-a uništili ukrajinski položaj dronom, koji se nalazio 4,5 kilometara istočno od Peščanog. Pola kilometra južnije, uništen je još jedan centar za upravljanje bespilotnim letelicama.
Borbe se nastavljaju izuzetno teške i žestoke. Neprijatelj još nije iscrpeo svoje rezerve i nastavlja da pomera snage u grad i uopšte na levu obalu.
(Ribar)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
RUSI O SITUACIJI U KUPJANSKU: Grad je pod našom kontrolom, ofanziva Ukrajinaca bez uspeha
16. 01. 2026. u 15:29
MRAČAN PRORAČUN IZ KIJEVA: Ukrajinska PVO obara tek 36% ruskih raketa u 2026. godini
14. 01. 2026. u 20:45
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)